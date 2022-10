On a pourtant cru Braine lancé vers un succès plantureux après le coup de maître du coach Dusart qui demandait une zone à ses joueuses alors que le marquoir indiquait 3-8 et qu’on ne jouait que depuis moins de trois minutes. "Sans cela, je ne suis pas sûr qu’on aurait gagné parce qu’on avait dû mal à tenir Wilson, justifiait le coach brainois à l’issue du match. On a une équipe cette année qui joue assez bien la défense de zone. On a en tout cas montré plus de solidarité avec la zone."

Un changement tactique qui perturbait l’organisation offensive namuroise, comme le soulignait l’ancienne meneuse brainoise Marjorie Carpréaux. "On avait pourtant bien commencé. Mais Braine propose un beau basket et Fred Dusart est tellement bon qu’à un moment donné, il a fait le choix de jouer en zone et cela a cassé notre rythme."

Mené 26-10 à la 12e, Namur, sous l’impulsion du duo Vaughn-Wilson, n’allait toutefois pas baisser les bras et plantait un 0-13 (26-23) en cinq minutes, facilité, il est vrai, par de trop nombreux cadeaux brainois (21 pertes de balle au total).

Si la tension montait d’un cran, le rythme, lui, restait lent. "Physiquement et agressivement, on n’a pas été au niveau et on a senti plus d’enthousiasme du côté de Namur", confirmait le T1 des Castors.

Le collectif et la réussite à distance (30% d’un côté, 13 de l’autre) allaient faire la différence en seconde période. "La seule chose positive pour moi, c’est la victoire avec un tel écart en jouant comme cela. C’est de bon augure pour quand on jouera bien", lançait le stratège français.

Après un début de saison très prometteur, les Brainoises semblent marquer le pas. "Il y a un peu de fatigue et c’est la raison pour laquelle j’ai annulé l’entraînement de lundi matin. Car on peut clairement mieux faire."

Le coach a trois jours pour rebooster ses troupes avant d’affronter la formation luxembourgeoise de Grengewalg en EuroCup dans un match couperet.