Arbitre : M. Ledda. Avertissements : Piret, Demolie, Da Silva, Cruz, El Hajjouji.

Cartes rouges: Bailly (43’), Henri (45’), Piret (62’, 2j).

Buts : Da Silva sur pen. (1-0, 28’), Koy (1-1, 37’), El Hajjouji (1-2, 39’), Bah (1-3, 80’).

REBECQ : Vandermeulen ; Piret, Delsanne (87’ Devel), Demolie (45’ Bova) ; Da Silva, Kouame, Henri, Bailly, Cordaro ; Depotbecker, Lufimbu (87’ Contino).

JETTE : D’Alberto ; Kaleba (87’ Requejo), De Marree, Koy, Camara ; Lusevi, Cruz, Necipoglu ; Virgone (78’ Bah), Morais (85’ Kaersoel), El Hajjouji (57’ Sylla).

En recherche de victoire à domicile, la bande à Luigi Nasca avait pourtant bien commencé son entame de match. Face à une équipe de Jette jouant très bas et ne laissant que très peu d’occasions, Rebecq trouvait la faille sur penalty. Bien installés, les locaux pensaient avoir fait le plus dur. Il n’a alors fallu qu’une dizaine de minutes pour que tout s’écroule.

En encaissant deux buts tout d’abord. Ultra-réaliste Jette égalisait via la tête de Nathan Koy avant de passer devant deux minutes plus tard grâce à Issam El Hajjouji.

Groggy, Rebecq n’était pas au bout de ses surprises. L’arbitre qui n’avait pas hésité à dégainer les cartons jaunes dans ce début de rencontre en sortait deux de plus mais rouges cette fois. D’abord pour Leandro Bailly après un excès d’engagement dans un contact et ensuite pour Jordan Henri.

Aux commandes puis mené et en infériorité numérique il n’y avait donc qu’un pas. "On a bien entamé le match, tentait d’analyser à chaud Luigi Nasca. Nous ne sommes pas mis en difficulté en première mi-temps. Dans ces cinq à dix minutes où nous encaissons c’est parce que nous laissons centrer trop facilement alors que le deuxième, c’est une erreur de notre part. Nous avons trop voulu jouer au ballon. Puis ce scénario où nous nous retrouvons à neuf, c’est fou…"

Si au premier abord on pouvait se dire que Jette était désormais sur du velours pour sa seconde mi-temps, ça n’a pas du tout été le cas. Remonté, Rebecq y croyait encore, proposait du jeu et poussait pour égaliser malgré ses deux hommes en moins.

Au contraire, une équipe bruxelloise stressée et brouillonne laissait plusieurs opportunités aux Brabançons qui ne sont pas passés loin de revenir à la marque. "Ce que j’ai dit dans le vestiaire à la mi-temps, c’est que si nous restions à neuf nous pouvions faire quelque chose. D’ailleurs chapeau à mes neuf joueurs car on s’est créé plus d’occasions qu’eux. Il nous a manqué un peu de réussite pour égaliser. Mais lorsque William (Piret) prend rouge c’était trop compliqué de faire quelque chose."

En effet, la petite biscotte rouge n’était pas partie bien loin de la main de Monsieur Ledda qui la ressortait après une faute d’antijeu de Piret. À huit contre onze, la messe était dite. Surtout lorsque Alseny Bah marquait le 1-3 pour les visiteurs à dix minutes du terme.

À nouveau Rebecq n’a donc pas su enchaîner à domicile après sa victoire sur Ganshoren. Pour se rattraper, l’équipe de Luigi Nasca tentera de battre Hamoir ce week-end. Une équipe qui n’a plus perdu sur ses huit dernières rencontres de championnat. Un beau duel en perspective mais avec beaucoup d’absents à Rebecq. "Piret sera suspendu, Demolie et Da Silva aussi. Puis, on ne sait pas combien de matches de suspension vont avoir Bailly et Henry. Il va falloir faire avec et manger son pain noir. Ce match va avoir des conséquences sur les semaines à venir. J’ai quasiment toute ma défense type qui ne sera pas là contre Hamoir."