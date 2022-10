Un Rebond diminué mais déterminé

Institutrice à Uccle, la meneuse néerlandophone (et parfaite bilingue) a envie de positiver avant de recevoir le quatrième du classement de la R2B. "La saison dernière, on comptabilisait deux victoires à la mi-décembre. Là, on est déjà à deux succès au moment où je vous parle. Je crois que notre équipe est plus forte que la saison dernière."

Différents éléments expliquent la montée en régime des Ottintoises selon la jeune fille de 26 ans: "Tout d’abord, pour certaines jeunes, il s’agit d’une seconde saison en R2. Les filles sont plus habituées au niveau et aux adversaires. Cela se ressent aussi au niveau de la communication dans l’équipe. Ensuite, il y a l’incorporation de filles expérimentées comme Leroy ou Gillis. Enfin, il y a le changement de coach. Entendez-moi bien, Thomas Thys était super avec nous. Ici, Sarah Dochez crie de temps en temps sur nous. Cela nous fait du bien car ça nous rebooste !"

L’équipe a en tout cas passé un cap et l’osmose collective est bien présente. La saison devrait générer moins de stress que l’an dernier: "On a eu peur jusqu’à la fin et chaque semaine, on regardait les résultats. Je pense qu’on peut viser la mi-classement avec notre effectif de cette saison. Ma certitude, c’est qu’on est une bonne équipe de R2 et qu’on doit montrer beaucoup plus que ce qu’on ne fait."

Le Rebond devra puiser dans ses réserves pour la venue des Namuroises. Gillis, Van Tichelen, les deux Leroy (Silje et Anaïs) et Wauthier sont blessées ou en convalescence. Hauet sera absente. Les Brabançonnes iront également en appel de leur non-match du week-end dernier. "C’est une hécatombe", confirme Sarah Beckers.

"Notre défaite et surtout notre prestation à Fleurus sont à oublier, confirme la coach Sarah Dochez. On a manqué d’agressivité défensive. On a laissé shooter Fleurus. On a travaillé cette semaine pour offrir une autre réplique."