Un 6/6 relancerait vraiment les Brainois

Après Aische, ce dimanche (15 h), les Jaune et Bleu enchaîneront mardi par la visite de Gosselies où évoluait notre interlocuteur la saison dernière. "J’ai joué deux ans là-bas après être passé par Charleroi, les Francs Borains, UR Namur, l’Olympic, Châtelet et Couvin. Je suis encore en bons termes avec certains joueurs mais je sais qu’il n’y aura pas de cadeau d’un côté comme de l’autre. Je suis venu à Braine car j’ai justement connu Olivier Suray à Gosselies. Le feeling était bien passé, il m’a ensuite proposé de venir à Braine et je n’ai pas hésité car le projet sportif était beau. À trente-trois ans, c’est la première fois que j’évolue dans un club du Brabant wallon. On visait certainement plus de points mais malgré un début catastrophique, chaque match est particulier dans cette série et même si Aische sera un gros morceau, on a les qualités pour émerger. Il ne faudra pas y aller la fleur au fusil mais je pense qu’on les prend au bon moment."

L’hécatombe se poursuit puisque Coulibaly (out six semaines, ligaments du genou) et Willaert s’ajoutent à la liste des blessés tandis que Kimbaloula n’entrera plus en ligne de compte. Dans l’autre sens, Lella et Wallaert rentrent de suspension.

Le noyau: Mwaso, Schallon, Samutondo, Laurent, Lella, Aragon, Deglas, Smeets, Lo Giudice, Teirlinckx, Wallaert, Merchier, Roman, Ladrière, Duga, Buscema, Sylla.