Le moral ottintois a pris un petit coup dans l’aile lors des deux dernières sorties de l’équipe. D’abord, une défaite acceptable sur terre luxembourgeoise, dans le duel au sommet de ce championnat, qui n’entache en rien la marche en tête du championnat de l’équipe du coach Mulaba, et qui laisse entrevoir un match retour intéressant au second tour.

Ensuite, cette défaite au goût un peu plus amer en huitième de finale de la Coupe AWBB au Mosa Angleur la semaine passée. Défaite de 2 points donc, qui pourrait laisser des traces sur le moral et qu’il va falloir vite digérer avant l’accueil des dames de Pepinster ce dimanche 30 octobre (15 h) au centre sportif des Coquerées. "La défaite de la semaine passée en Coupe AWBB contre Angleur, équipe que nous avions battue quinze jours plus tôt, n’est pas vraiment une fatalité, témoigne Céline Kazadi. Nous pouvons en dire autant de la défaite à Neufchâteau, qui était une défaite en déplacement chez le coleader invaincu avec nous. Nous savions qu’une équipe devait en sortir perdante, et perdre à l’extérieur est un peu moins grave dans ces circonstances. L’équipe ne le prend pas comme quelque chose de dramatique, et notre coach relativise aussi. Nous avons d’ailleurs organisé un team building mardi pour profiter un peu de cette période de vacances, ce qui nous a un peu reboostées."

Et l’Ottintoise de préciser: "J’avoue que je ne connais plus très bien l’effectif pépin suite à leurs nombreux allers-retours entre la D1 et la R1 ces dernières saisons, mais je pars du principe que ce ne sera pas un match facile… J’avoue que ça nous soulage un peu de ne plus être leader du championnat, et de ne plus être attendu comme l’équipe à abattre, ce qui est logique quand tu enchaînes les victoires. Malgré cela nous étions conscientes du manque de constance dans notre jeu, et je pense qu’au final ces défaites sont peut-être une bonne claque pour nous remettre un peu dans le bain et être plus concentrées dès le départ. Lors de nos trois derniers matchs remportés, on doit admettre qu’il s’agissait de victoires sur le fil. Il était donc temps que l’on commence enfin à se secouer. Ces deux dernières rencontres qui n’ont pas tourné en notre faveur, peuvent s’avérer être une bonne leçon pour nous forcer à être un peu plus constantes. On est toujours sereines en tant que groupe, et nous allons jouer pour gagner en voyant ou cela nous mène, en faisant de notre mieux."

En Coupe de Belgique mardi

Car c’est un autre défi qui attend aussi le Rebond ce mardi 1er novembre (18 h 30) qui accueillera la D1 de Lummen, en Coupe de Belgique. "Là aussi on doit se concentrer en vue de faire une bonne prestation sans prise de tête, mais plutôt avec une prise de conscience par rapport à la nécessité de constance dans nos efforts."

Malgré le début de saison mitigé des dames du Hall du Paire (bilan de trois victoires pour trois défaites), les duels entre ces deux équipes sont toujours prometteurs de beau basket. Ce sont d’ailleurs les deux derniers clubs de Régionale 1 à avoir tenté l’expérience de montée en division 1 lors de ces dernières années, et avant l’avènement de Brunehaut la saison passée.