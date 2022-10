La R2 de Nivelles doit l’emporter, pour engranger confiance et expérience

Comme le coach Alexandridis, Gabin a envie de positiver: "Le coach nous donne de la confiance et insuffle beaucoup de motivation. Il n’arrête pas de nous dire que ce n’est parce qu’on se fait rétamer qu’on n’a pas la capacité pour emporter le prochain match."

Comme elle ne parvient pas à poser son jeu, la formation nivelloise doit trouver d’autres solutions. "On a des phases de jeu et nous sommes une équipe pour le jeu placé mais pour le moment, on est plus dans un jeu de réaction type ‘’run & gun’’. La défense est très importante car en attaque, on n’est pas encore assez présent."

De nationalité grecque, le coach Thodoris Alexandridis ne s’exprime qu’en anglais. Comment l’équipe s’adapte-t-elle ? "Il y a eu de petites incompréhensions en début de saison mais il utilise des termes que tout le monde comprend en basket. Quand on parle de ‘’give & go’’ ou de ‘’screen’’, tous les joueurs savent ce que ça veut dire. Quand il demande des choses plus abouties tactiquement, il y a plusieurs joueurs dans le noyau qui parlent et comprennent parfaitement l’anglais. On n’a aucun problème avec ça."

« Les défaites font mal, ce n’est pas cool de se voir aussi bas »

Le souci, c’est la spirale négative que peut entraîner un cycle de défaites. "Les défaites font mal, ce n’est pas cool de se voir aussi bas. Surtout quand on sait d’où vient l’équipe la saison dernière. Même si le moral n’est pas à 100%, on ne va pas baisser les bras pour autant. On espère prendre du galon et des victoires au fur et à mesure de la saison", ponctue Gabin Ndozi-Miala.