Jodoigne à l’assaut du mur hennuyer

Des valeurs qu’il faudra absolument retrouver ce dimanche (15 h) face à une équipe du Pays Vert qui possède le même nombre de points que Jodoigne. "Une formation qui n’hésite pas à mettre beaucoup d’impact dans les duels, très physique mais que nous pourrons ennuyer, surtout si nous parvenons à poser le ballon au sol car elle aime surtout évoluer sur son terrain en herbe. Je préfère me concentrer sur nos qualités que sur le jeu de l’adversaire, c’est donc à nous de trouver les solutions pour les mettre à mal."

Une équipe hennuyère qui peut se targuer de posséder la meilleure défense de la série (à égalité avec Manage) avec seulement six petits buts encaissés en neuf rencontres. "Le principal défi sera de parvenir à détruire leur muraille défensive. Pour cela, il faudra résoudre nos soucis de finition et tenter de mettre nos occasions au fond le plus rapidement possible. On joue à la maison et nous devons retrouver cette confiance qui était la nôtre.", explique le coach jodoignois.

Argentino, Thion et Van Roosebeke sont blessés alors que Reuter est sur le retour.

Le noyau: Bronckart, Akhal, Vanheukelom, Pohl, Azzouzi, Cassange, Soriano, Olemans, Beaupain, Lallemand, Puttemans, Gilles, Canaris, Moleka, Fotso, Sylla, Mbolo et Congosto.