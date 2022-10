Guibertin retourne à Menin en Coupe de Belgique et lorgne déjà vers la finale !

La rencontre de championnat du week-end dernier, au cours de laquelle Guibertin est allé s’imposer 0-3 à Menin, a toutefois redistribué les cartes. S’ils confirment cette victoire, ce sont les Brabançons qui s’entrouvriront les portes de la finale. En sachant que Waremme pourrait se dresser sur ce chemin menant vers cette finale.

Toujours est-il que Guibertin voudra saisir sa chance. Cela passe par une victoire ce samedi soir à Menin, qui n’a rien gagné jusqu’ici en championnat. "La pression sera pour Menin pour qui la victoire est impérative. Pour nous, ce match est une opportunité pour éventuellement poursuivre ensuite notre parcours qui pourrait nous conduire en finale. Si nous atteignons ce stade de l’épreuve, nous aurions alors fait une saison extraordinaire", indique l’entraîneur Wannes Rosiers.

Aborder le match avec confiance

La victoire, le week-end dernier en championnat, ne donne aucune garantie aux Brabançons. Ils seront attendus à Menin. "Nous devons aborder la rencontre avec confiance, de la même manière que nous avions abordé les matchs de championnat contre Roulers et à Menin."

Sauf pépin de dernière minute, l’ensemble du groupe sera présent si l’on excepte Guillaume Dussart pour lequel cette rencontre tombe un peu tôt. "Comme je l’ai dit la semaine dernière, il en fait de plus en plus à l’entraînement. On ne sait jamais. Jelle Sinnesael de Menin, n’était semble-t-il lui non plus pas prêt à reprendre. Il a quand même joué mercredi contre Maaseik", observe Wannes Rosiers.