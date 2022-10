Eugénie Verstraelen (Chastre): « Dur de ne pas dire papa sur le terrain »

Ce n’est pas la première fois que cette étudiante en kiné à Bruxelles vit cette situation. "J’ai commencé le foot à six ans et demi à Chastre où j’ai suivi toute ma formation avec les garçons à l’exception d’une saison à Walhain. J’ai ensuite évolué un an en U14 filles dirigées par mon père mais ce n’était pas la même chose chez les jeunes car ici c’est plus sérieux."

4 ans au Standard

De sérieux, il en sera question face à l’équipe B du Standard. Un match qui sera très particulier pour notre interlocutrice qui revient d’un séjour de quatre ans à Sclessin. "J’ai joué une saison en U14 à mon arrivée puis deux ans en U16 et j’évoluais en D1 la saison dernière. Alors, forcément, ce match prend de l’importance puisque je vais rencontrer mon ancien club. Sur le plan footballistique, j’y ai reçu une excellente formation qui m’a bien fait évoluer malgré une petite différence de niveau au départ, mais mon coach de l’époque en U14 m’a poussé vers le haut. Personnellement, j’ai connu beaucoup de blessures ayant chaque fois cassé ma saison. Du coup, j’ai un peu perdu confiance en moi et c’est l’une des raisons qui m’ont fait revenir à Chastre. Au niveau des rencontres, elles furent nombreuses car j’ai été en internat durant trois ans et on était toujours ensemble avec les filles. Et même s’il y a eu beaucoup de départs et que je ne sais pas comment joue l’équipe à présent, je connais toutes les joueuses. Ce sera dur quand on voit leurs résultats et avec Léa (Fregesse qui vient aussi du Standard, NDLR), on aura une petite pression de retourner là-bas, mais on va tout donner."

Car Chastre court toujours derrière ses premiers points. "C’est frustrant car on était bien dedans lors de certains matches comme Genk ou OHL. Mais, quelque chose fait qu’on n’y arrive plus à un certain moment. Cela dit, on sent qu’on progresse et comme je suis quelqu’un de très positif, je ne m’abats pas avec ce 0/18 et j’essaie de motiver tout le monde avec certaines filles."