D2 ACFF : Sans avoir paniqué, la Royale Union Tubize Braine est bien remontée

Si le 0/9 du début de championnat a laissé quelques traces en termes de points et une place dans le ventre mou au classement, l’homme fort de la RUTB reste plus que confiant pour la suite, et positif par rapport aux semaines écoulées. "On a vécu une très mauvaise passe c’est certain. Le plus important dans ces situations c’est de ne pas paniquer. Nous avions confiance en nos joueurs et en notre staff. On savait que ce 0/9 n’était pas issu d’un manque de qualité. Nous avons connu une période où la malchance ne nous a pas lâchés. Rien ne tournait pour nous. On a eu énormément de blessés, le ballon qui ne tournait pas pour nous et des adversaires qui au contraire faisaient preuve d’une grande réussite. Tout cela combiné nous a menés à ce faux départ. Mais j’ai surtout pu constater, au cours de cette période, qu’une grande cohésion et une solidarité increvable existaient dans cette équipe. Ils n’ont jamais baissé les bras, ont toujours travaillé plus dur, et ça pour un dirigeant c’est génial à voir."

Les jeunes ont répondu présents

L’émergence des jeunes en provenance des équipes d’âges ou de la P1 sont aussi à mettre dans la colonne des points positifs à en croire Olivier Lagendries. Alors que l’infirmerie affichait quasi complet, Mohamed Bouhmidi a dû faire appel aux jeunes pousses du club pour compléter le noyau. Des jeunes qui ont su répondre présents et confirmer le beau vivier de la RUTB. "Les nombreuses absences nous ont contraints à lancer des jeunes probablement un peu plus tôt que ce qui était prévu. On ne peut que se réjouir quand on voit la façon dont ces gamins ont intégré le noyau. Ils font partie à part entière aujourd’hui du groupe, et maintenant que tout le monde est de retour, ils apportent une concurrence supplémentaire qui fait que chaque joueur se doit d’être au top."

Finalement, après coup, on peut se demander si ce faux départ de début de saison n’est pas un mal pour un bien dans le chef des Tubiziens. "Il est vrai que commencer en boulet de canon comme La RAAL l’a fait la saison dernière vous donne un certain statut à devoir défendre chaque semaine dans des matches où vous êtes attendus comme l’équipe à abattre. Cette situation nous a permis de nous recentrer sur nous-mêmes, de ne pas regarder nos adversaires et de continuer notre bonhomme de chemin. On reste sur quatre victoires en cinq rencontres, on a bien redressé la barre, il faudra maintenant confirmer ce regain de forme et se replacer au classement."

Le noyau tubizien: De Bie, Garlito, Pierret, Van Onsem, Van Gestel, Afallah, El Omari, Giusto, Delhaye, Butera, Tepe, Taroli, Lkoutbi, Aarab, Patris, Denayer, Leite, Mukendi, Ouahouo. Observations: Michel, Javorina, Migliore et Van Gestel sont blessés. Garlito est suspendu alors que Leite est incertain.