Braine doit se méfier du Canter Schaerbeek

Braine n’est pas tombé dans un creux et n’est pas en mauvaise posture mais l’équipe a enregistré sa première défaite de la saison la semaine passée face à l’Atlas Jupille. Un revers qui a entraîné l’élimination des Brabançonnes de la Coupe AWBB. Les dimensions du (grand) terrain, les absences cumulées de son secteur intérieur (Marblie et Marteau) et la belle réussite à distance des Liégeoises peuvent expliquer le pas de côté des Brainoises. Une équipe qui n’a pas réussi à faire preuve de lucidité par rapport à l’expérience liégeoise.