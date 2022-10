Waremme, un match à oublier pour Guibertin

Celui-ci veut tirer un trait sur cette prestation. "Nous avons deux options. Soit, on cherche ce qui a coincé, mais on n’en a pas le temps, on joue déjà ce samedi. Soit on oublie ce qui s’est passé et on repart de l’avant. Nous avons privilégié la deuxième option."

Wannes Rosiers a modifié la composition de l’équipe en titularisant Guillaume Godart à la passe et Gert van Walle au poste d’opposite. "Les treize joueurs du groupe ont leur place sur le terrain. On doit pouvoir compter sur tout le monde et pour cela, il est nécessaire de ne pas toujours débuter avec les mêmes joueurs. Robin Foret est bien monté au jeu, il a livré une bonne prestation. Cela prouve que l’on peut compter sur tout le monde", poursuit Wannes Rosiers.

Pour Guibertin, c’était une première cette saison en semaine. "Nous n’avons pas de professionnel dans l’équipe. Tout le monde a travaillé la journée." Et les Brabançons ont perdu le premier set à Waremme. "Nous n’avions pas bien débuté contre Roulers et à Menin non plus. Cela s’est répété à Waremme. Nos adversaires ont pris confiance. Ils ont commencé à servir comme des fous, comme nous l’avions fait pendant deux sets contre Roulers. Cela s’est avéré payant."

Guibertin a peut-être aussi sous-estimé Waremme. "Peut-être un peu mais nous étions bien revenus au troisième set et avions le quatrième en main."