P3D: Mont-Saint-André déclare forfait général

Dans ce genre de situation, on connaît la difficulté de relancer une équipe première l’année suivante mais le club se veut confiant: "On va continuer et l’objectif est de relancer un projet début décembre autour de quelques joueurs qui seraient déjà partants."

Un championnat à deux vitesses

Il s’agit du troisième forfait général après ceux déjà entérinés de Jandrain et d’Ottignies B dans cette P3D amputée de six journées et qui va se poursuivre à treize avec jusqu’à trois formations qui seront bye chaque week-end. "Ça nous donne un drôle de championnat en espérant qu’il n’y aura pas d’autre forfait", indique Didier Minnoye.

De quoi fausser en partie la compétition ? Du côté d’Orp-Noduwez, par exemple, "on n’avait rencontré aucune de ces trois formations, ce qui ne nous a pas permis de prendre confiance sur le terrain, signale le coach, Gaëtan Gramme. Là, on ne va jouer que deux matches en novembre puis on va enchaîner jusqu’à une trêve où l’on aura à peine le temps de souffler, alors qu’on n’aura plus que neuf rencontres à disputer à partir de janvier."