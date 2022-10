Bien leur en a pris. Le club compte aujourd’hui beaucoup de jeunes de 17 à 20 ans, arrivés après la période Covid. "Chaque année en fin de saison, nous jouons contre une équipe du collège Cardinal Mercier. Les professeurs veulent permettre aux étudiants de jouer contre une véritable équipe de volley-ball. À l’issue de ces rencontres, des jeunes se sont affiliés. C’était encore le cas cette saison. Nous enregistrons quatre nouveaux venus. Évoluer en provinciale 3 leur permet de prendre leurs marques", explique Patrick Bousson, qui cumule les fonctions de secrétaire, trésorier et entraîneur de l’équipe.

Les Brainois ont aujourd’hui des problèmes inverses à ceux rencontrés les années antérieures. "Avant, il fallait aller frapper aux portes pour inciter des anciens à venir compléter l’équipe. Actuellement, nous comptons dix-sept à dix-huit joueurs. Cela nous permet d’être complets lors de chaque rencontre en tenant compte des vacances et des blessures. Pour nos deux entraînements par semaine, cela fait beaucoup de personnes si tout le monde est présent. Par contre, avec dix-huit joueurs, ce n’est pas assez pour faire une deuxième équipe. Trouver des créneaux horaires dans la salle de Braine-l’Alleud, ce n’est pas évident", poursuit Patrick Bousson.

La saison dernière, les Brainois ont terminé quatrième. "Fin de saison dernière, nous avons perdu deux rencontres en fin de championnat. Nous sommes redescendus au classement."

En tête avec Rixensart

Cette saison, l’équipe brainoise est deuxième avec le maximum des points, à égalité avec Rixensart. "Nous avons perdu deux sets, Rixensart a tout gagné 3-0. Certains jeunes parlent déjà de la montée. Il est trop tôt pour établir un bilan. Les quatre premiers de la série ne se sont pas encore rencontrés. On prend match par match. Je compte organiser une rencontre amicale contre une équipe de provinciale 2. Cela nous permettra de nous situer. Il ne serait pas intéressant de monter et de se ramasser des défaites sur défaites, ce qui aurait pour conséquence de décourager nos plus jeunes", conclut Patrick Bousson.