Braine-le-Château a pris une connotation américaine et ce n’est pas un hasard si le terrain situé au cœur du village, rue Landuyt, est aujourd’hui rebaptisé "Landuyt Park". "Même le bourgmestre et l’échevine des Sports le nomment de cette façon, s’amuse Charlotte Raymond, l’ancienne présidente qui aujourd’hui s’attache à faire connaître son club. Ce terrain nous a changé la vie. On a pour la première fois pu davantage se concentrer sur l’aspect sportif plutôt qu’administratif."

Et l’effet fut immédiat avec trois titres de champion décrochés cette saison: un titre chez les jeunes en cadets mixtes et deux titres en seniors (en D3 et en D4). Jusque-là, le club était contraint de systématiquement délocaliser ses activités. Aujourd’hui, il bénéficie de ses propres infrastructures, ce qui immanquablement a attiré de nouveaux membres. "On vient de franchir le cap des 100 membres, lance fièrement Charlotte Raymond. D’anciens joueurs nous ont rejoints et comme on se situe en bordure de Bruxelles, on a aussi pas mal d’expatriés. Tout comme on parvient aujourd’hui à attirer des jeunes."

Avec une devise pour guider l’évolution du club: "On veut tout mettre en œuvre pour donner à nos membres l’opportunité de se donner à fond et de vivre des moments intenses."

Actifs aussi bien en baseball qu’en softball (le terrain est plus petit), les Black Rickers aligneront sept équipes la saison prochaine. "Avec le titre décroché en D3, on va rejoindre la D2 (correspondant au troisième niveau national). On attendait cette montée depuis quatre ou cinq ans, donc on est super content, souligne la porte-parole du club. On va aussi créer une équipe en minimes. Avec les nouvelles installations, on a vu l’arrivée de nombreux jeunes et cela, c’est très encourageant."

Le club vise la D1

Et le club castello-brainois ne manque pas d’ambition. "On veut encore grandir. On a la place pour accueillir de nouveaux membres qui peuvent nous rejoindre quand ils le souhaitent. Sur le plan sportif, on vise désormais la D1 et la Commune nous suit sur ce plan. Nos infrastructures sont d’ailleurs amenées à être encore améliorées pour évoluer à un plus haut niveau."

À noter qu’en hiver, le club poursuit ses entraînements dans la salle communale de Braine-le-Château, ainsi qu’à Braine-l’Alleud et Nivelles.

Pour de plus amples renseignements, le club vous invite à jeter un œil sur son site www.black-rickers.be.