Le Waterlootois Baptiste Sonck voit toujours plus haut

Il a d’abord joué en loisirs, sans autre ambition que de passer un bon moment. "J’ai décidé de me lancer dans la compétition il y a trois ans. Je m’y suis mis à fond avec trois entraînements par semaine en plus de deux tournois par mois, adultes et jeunes."

Trois défaites de deux points

Il s’était inscrit dans la catégorie 11 en simples messieurs samedi dernier à Waterloo. "Je joue toujours dans la catégorie plus haute à la mienne. Cela me permet de progresser. Je me suis hissé en demi-finale en simples. Nous avons été battus sur un double 19-21 en doubles messieurs 11. Je jouais avec Gabriel Kegelart."

Il était encore sur la brèche dimanche dernier en U17. "J’ai été battu en simple par Senne Derpm. Je menais 20-18 au troisième set, j’ai commis deux fautes, j’ai perdu 20-22. J’étais tête de série numéro 2 en U17", indique-t-il.

Il a aussi été battu de deux points en demi-finale en doubles U17 (21-19 au deuxième set) avec Arnaud Lebrun de Nivelles. Ils avaient gagné leur poule.

Baptiste Sonck évolue en division 3 messieurs de ligue en interclubs. "Ce n’est pas évident. Je joue contre des joueurs classés 7 et 8. Cela me permet de progresser. Mon objectif est d’être classé 10 d’ici la fin de saison."