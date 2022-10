Annoncé dans les arrivées en avril 2021 pour les Loups version 2021-2022 et pour amener de la concurrence à Clément Libertiaux, le gardien qui a fait ses classes à OHL a finalement quitté la Wolves Arena pour Gand deux mois plus tard. "Je n’ai même pas eu le temps de m’entraîner à la RAAL. Tout le monde connaît l’histoire, sourit-il. J’ai finalement décidé de casser mon contrat car La Gantoise est arrivée. Je ne regrette pas, c’est un choix que j’assume. Je suis content de l’avoir fait aussi car il y a eu du chemin parcouru depuis. J’ai grandi et appris."

Même s’il n’a pas vraiment pu s’intégrer dans une meute qui est devenue championne de D2ACFF un an plus tard, ces retrouvailles avaient un goût particulier. "Oui, cela reste assez spécial car j’ai beaucoup de respect pour la RAAL. Je suis admiratif de ce qu’ils font. Il y a du travail, des investissements et de l’ambition. Pour moi, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils retrouvent la D1. Ils méritent aussi d’être en tête de la N1. C’est juste dommage de ne pas avoir pu prendre un point contre eux ce samedi."

Il est vrai que les jeunes Buffalos ont bien mis à mal un système louviérois plutôt alléchant et attractif mais surtout efficace la plupart du temps. Sans Herman qui sauve le penalty, Gand aurait d’ailleurs pu décrocher quelque chose. "Le résultat finale est décevant mais il s’est décidé en première période avec un but qui a profité d’une erreur de notre part. Ils ont été meilleurs que nous. Pas forcément techniquement mais dans la différence de duels gagnés là oui. C’est ce qui a fait la différence. On a eu des occasions même en plus du penalty. C’est évidemment frustrant mais on est jeune et on doit apprendre de nos erreurs."

À 20 ans, Célestin De Schrevel accompagne les U23 gantois qui évoluent pour la première fois dans une série d’adultes.

Après avoir goûté à la Pro League avec une mi-temps contre Charleroi en play-off la saison dernière, le gars de Beauvechain s’arme de patience pour atteindre son rêve. "J’étais satisfait de mes débuts en Pro League, j’avais répondu présent alors que j’avais été pas mal sollicité. C’était positif. Mais la situation est claire : je suis troisième gardien derrière deux keepers de 28 ans que sont Roef et Nardi. Dans mon cas, il est important de pouvoir jouer pour être prêt au cas où on a besoin de moi et que mon tour arrive, souffle-t-il. Quand je suis arrivé, je venais pour la réserve en tant que jeunes alors qu’avec OHL, j’avais déjà pu m’entraîner avec l’équipe première. M’entraîner quasiment à chaque fois avec Roef et Nardi et ce staff me permet d’apprendre énormément. Je bosse et reste patient. Le club connaît mes ambitions et mes qualités."