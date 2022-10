Si sa situation personnelle et l’absence de contrat d’athlète de haut niveau l’avaient déjà poussée à plusieurs reprises à envisager une potentielle retraite sportive, c’est maintenant bel et bien le cas. L’athlète, originaire de la région liégeoise, et exilée aux Pays-Bas pour s’entraîner avec son coach et bénéficier de meilleures infrastructures, aura marqué les esprits par sa détermination, sa force de caractère et son courage. Car si la perchiste du CABW n’avait pas toujours sa langue dans sa poche, et si elle n’était jamais la dernière pour dénoncer certains manquements au sein de sa fédération, c’est davantage une leçon d’abnégation et de sens du sacrifice qu’elle laissera derrière elle.

Pour rappel, et alors qu’elle possédait une multitude de titres nationaux, les deux records de Belgique (indoor et outdoor) de la discipline et qu’elle fut la première perchiste belge à aller aux Jeux olympiques à Tokyo, Fanny Smets aura dû se battre tout au long de sa carrière pour pouvoir faire de son sport son métier. Que ce soit en prenant un boulot à mi-temps dans une enseigne de magasins de sport, ou en réalisant un crowdfunding pour récolter des fonds et ainsi financer sa participation aux championnats du monde de Doha. Cette médecin de formation n’aura pu compter que sur elle-même. Probablement un exemple supplémentaire qui pourrait alimenter les débats quant à l’obtention des contrats de sportifs de haut niveau au sein de la fédération, même si, en ce qui concerne Fanny Smets, il est désormais trop tard.

« Je quitte les sautoirs, mais une partie de moi y sera pour toujours »

Et c’est donc après seize années de combat acharné que la désormais ex-athlète du CABW reprendra sa vie en tant que médecin. Une page qui se tourne pour une athlète, qui, on l’espère, en inspirera beaucoup d’autres. C’est au travers d’un message posté sur ses réseaux sociaux que cette dernière a souhaité remercier toutes celles et ceux qui avaient contribué à la réussite de cette belle carrière. "Il m’a fallu un certain temps pour réaliser et admettre que mon avenir ne se trouve plus autour d’une piste. Cela me brise le cœur de laisser derrière moi ce qui a été mon endroit de bonheur au cours des seize dernières années. J’ai tellement de raisons d’être reconnaissante du saut à la perche, mais surtout, je suis plus que reconnaissante envers les personnes que j’ai rencontrées au cours de ce voyage complètement fou, dont certaines d’entre elles que je considère désormais comme faisant partie de ma famille. À vous tous, les entraîneurs qui m’ont accordé d’innombrables heures sans autre raison que la passion du sport. […] à tous mes concurrents avec qui j’ai eu le privilège de sauter, ou de simplement les admirer […] à ma famille aimante, à mon club le CABW qui aura toujours été derrière moi […] je quitte les sautoirs, mais une partie de moi y sera pour toujours."