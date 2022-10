Avec ou sans contrat Adeps, Vanessa Scaunet (CABW) continuera

Si le cas d’Ismaël Debjani n’est pas isolé dans le monde de l’athlétisme, pour les athlètes qui étaient encore en balance ou dans l’attente de recevoir un premier contrat, les espoirs s’amincissent grandement. Et de l’espoir, Vanessa Scaunet en avait. En juin dernier, quelques jours avant de s’envoler pour les championnats du monde d’Eugene (USA), la championne de Belgique du 800 m nous confiait que ses récents résultats et sa constante progression lui donnaient bon espoir de recevoir un contrat professionnel de l’Adeps. Mais alors que la liste officielle des sportifs qui seront toujours sous contrat l’an prochain n’est pas encore tombée, au vu des noms qui filtrent déjà et qui ne seront pas reconduits, l’athlète affiliée au CABW ne se fait d’ores et déjà plus aucune illusion. "Je n’ai encore reçu aucune information à ce sujet, mais vu les athlètes déjà non reconduits, et le fait que j’ai 26 ans et ne suis donc plus considérée comme espoir, je ne me vois pas recevoir un contrat senior. J’ai manqué ma course à l’Euro et je n’ai pas réalisé de record personnel sur 2022, ce qui n’enlève rien au fait que j’ai réalisé une belle saison. Mais du coup, à moins d’un miracle, je suis quasi certaine que je ne serai pas soutenue pour l’année à venir. Et c’est dommage, car c’est sans aucun doute maintenant que j’aurais besoin de ce soutien."

« À force, on développe une certaine résilience »

Habituée depuis plusieurs saisons maintenant à devoir se débrouiller pour subvenir à ses besoins tout en se concentrant sur son sport et son envie de progresser, Vanessa Scaunet entend bien se battre jusqu’au bout. "Je me suis fait la promesse que ce soit vis-à-vis de moi ou de mes proches qui se sont toujours sacrifiés pour moi, que je ne me laisserais jamais atteindre pour l’obtention ou non d’un contrat. Je cours pour moi. C’est certain qu’un contrat m’aiderait grandement, cela me permettrait de me consacrer uniquement à l’athlétisme et à ma progression, mais à force, on développe une certaine résilience qui nous pousse à, quoi qu’il arrive, aller s’entraîner, faire les efforts et se donner les moyens d’y parvenir, même si tout cela doit se faire après une journée de boulot."

Une année 2023 qui s’annonce pour Vanessa Scaunet comme une nouvelle année de difficultés à traverser, ce qui ne la décourage pas pour autant. "Je n’ai pas grand-chose à revendiquer dans ce contexte actuel. Cependant, j’espère que les instances verront, et ce malgré mon âge, que je progresse chaque année et que pour passer un nouveau cap, je dois être professionnelle."