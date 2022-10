Première tranche: le bilan des clubs du BW de P3B

19 points sur 27

"On est dans les temps car on pronostiquait le Top 5, indique Alain Nzanza (T1). Mais, surtout, l’ADN est là et on n’a pas lâché pour aller chercher le point contre Ganshoren. Ittre sera difficile sur un terrain gras alors qu’on aime le jeu rapide mais on y va pour les trois points."

Ohindo et Amungu sont blessés.

Nivelles B

14 points sur 27

"Le bilan est un peu en dessous de mes attentes car on aimerait faire quelque chose dans ce championnat, signale Cédric Musette (T1). Vu les absences et les blessures, j’avais espéré être un peu plus compétitif pour commencer cette deuxième tranche contre Clabecq qui n’est pas favori pour rien."

Leclercq est suspendu.

Genappe B

14 points sur 30

"Avec 17 nouveaux, il nous a fallu un temps d’adaptation et on a mal commencé, mais on est dans le bon et il faudra confirmer dans les gros matches qui arrivent, souligne Garry Illegems (T1). Les résultats d’Olympic Anderlecht sont en dents de scie mais on devra être irréprochable pour mettre les chances de notre côté."

Ophain B

12 points sur 30

"Il y a des regrets sur Genappe et Ixelles, et un peu d’injuste sur Waterloo, indique Michaël Ervier (T1). Mais si ce n’est pas extra au niveau des points, je suis assez content du résultat car on a désormais un groupe soudé entre les jeunes et les anciens."

L’équipe est au repos ce week-end avant d’aborder Etterbeek.

Ittre

11 points sur 30

"Le bilan est mauvais, remarque Gaëtan Sempoux (T1). Tout n’est pas à jeter mais on devra élever notre niveau pour revenir en haut du classement. On débute la deuxième tranche avec les deux Waterloo et Etterbeek mais on est capable de passer au-dessus dans ce genre de match malgré un attaquant qui marque chez les Lion’s."

Villers B

8 points sur 27

"On avait pris un bon départ, un peu inespéré avec un nouveau groupe, analyse Frédéric Vandekerkhoven (T1). Depuis, on est en manque de points par rapport au potentiel mais le football proposé s’améliore. Ce week-end, les deux équipes n’auront pas leur gardien" puisque Anderson est absent et celui du Léo suspendu.

Braine-Waterloo

4 points sur 27

"C’est négatif car on ne s’attendait pas à avoir aussi peu de points, admet Fabrice Deman (T1). Même si certains matches n’étaient pas mauvais, on ne prenait rien et on espère faire mieux avec les blessés qui reviennent. Etterbeek a l’air costaud et il va jouer la tête mais on ne devra pas avoir de complexe."