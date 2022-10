La Hulpe B – 3e – 24/30

"On ne s’attendait pas à se retrouver dans le Top 3 donc c’est clairement une première tranche très satisfaisante. Le groupe vit bien, travaille et cela se ressent au niveau des résultats. Il n’y a aucune pression pour la suite mais si on pouvait continuer sur cette même dynamique, ce serait vraiment pas mal", se félicite Arnaud Lambert (T1).

Rixensart B – 6e – 21/30

"Que ce soit pour la plupart des joueurs et même pour moi, c’est la première expérience en équipe première et le bilan est donc plus que positif. On gagne en maturité et en expérience et les prestations ont toujours été de qualité, même lors des défaites. Le groupe est à l’écoute et a envie de performer donc c’est un vrai plaisir", note Lorenzo Richiusa (T1).

Stéphanois B – 7e – 20/27

"Excepté le gros couac enregistré la semaine dernière face à Ottignies, on ne peut que se réjouir des prestations de notre très jeune équipe. On s’était pris au jeu de la première tranche et donc il y a malgré tout un peu de déception même si ce n’était pas un objectif en soi. On doit continuer sur cette voie", raconte Christophe Dubois (T1).

Walhain B – 11e – 7/27

"Le bilan est positif et en évolution par rapport à la saison dernière où nous étions toujours bloqués à zéro point à pareille époque. Les garçons progressent, le groupe monte en puissance mais il faut continuer à bosser et à s’investir davantage. Les garçons doivent surtout croire davantage en eux", explique Andy Collée (T1).

Bierges – 13e – 6/30

"Les points pris sont loin des espérances initiales car on espérait au minimum douze points. Le bilan n’est donc pas terrible, analyse Sébastien Goossens. Le manque d’implication aux entraînements reste notre plus gros problème."

Ottignies – 14e – 6/30

"Cette première tranche a été très compliquée et je pense que le classement reflète parfaitement nos difficultés actuelles. Les garçons sont combatifs mais il y a un manque flagrant de motivation et d’investissement", analyse Stéphane Wille (T1).

Incourt B – 15e – 0/24

"Les premiers matchs de championnat sont clairement à oublier et je sens qu’un nouvel élan s’est créé depuis quelques semaines. Nous avons battu la réserve d’Hannut la semaine dernière et cela a fait beaucoup de bien au groupe. Il reste évidemment pas mal de travail mais la structure mise en place a l’air de porter ses fruits. Il ne nous manque qu’une victoire", lâche Olivier Halim (T1).

Huppaye B – 16e – 0/30

"En termes de points, le bilan est clairement négatif. On essaie de jouer au football, on propose quelque chose mais avec une équipe B en P3, il faut s’adapter aux impondérables et jongler avec les absences. On doit continuer à travailler", argumente Benoît Plomteux (T1).