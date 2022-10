(25-22, 25- 20, 19-25, 28-26).

GUIBERTIN: Guillaume Godart, Gert Van Walle, Simon Van de Voorde, Niels Huysegoms, Gertjan Vande Velde, Jens Christiaens, Sébastien Dumont. Sont montés au jeu: Romain Vanhelmont, Robin Foret.

Wannes Rosiers opérait deux changements par rapport aux deux rencontres initiales, il titularisait Guillaume Godart à la passe et Gert Van Walle comme opposite. Les visiteurs, avec Simon Van de Voorde en évidence, dominaient les premiers échanges (14-18). Fred Servotte, le coach visité, prenait alors un temps mort qui déstabilisait complètement la formation visiteuse au sein de laquelle Gert Van Walle ne se montrait guère à son avantage (25-22).

Waremme dominait encore les échanges au deuxième set (5-2), Gil Hofmans montait alors au jeu de même que Robin Foret à 7-2. Florian Malisse retrouvait le terrain à la passe à 15-8. Waremme, très efficace en défense, rendait inopérante l’attaque visitée jusque 19-12. Gil Hofmans se déchaînait ensuite (5 points), Robin Foret lui emboîtait le pas (23-20). Guibertin revenait mais il était trop tard (25-20).

Guibertin mène 16-21 au quatrième set

Deux aces de Masden portaient les visités à 3-0 au troisième set. Wannes Rosiers prenait alors déjà son premier temps mort. Après 7-4, Gil Hofmans et Gertjan Vande Velde replaçaient les Brabançons à 8-12. Robin Foret, Niels Huysegoms, et Simon Van de Voorde en fin de set, apportaient leur contribution au gain du set par Guibertin (19-25).

On pensait alors que l’équipe guibertine était lancée. D’autant que Gertjan Vande Velde et Gil Hofmans passaient de nombreuses attaques. Robin Foret s’était lui aussi montré efficace, il portait les siens à 9-12 dans la quatrième manche. Guibertin filait ensuite à (16-21). Mais, comme au premier set, les visiteurs ne pouvaient pas conserver leur avance. Il est vrai qu’en face, Martin Lallemand et Kalle Madsen se montraient très efficaces. Waremme revenait à 23-24. Guibertin coinçait ensuite en attaque, au contraire des visités (28-26).