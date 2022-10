Le tour des clubs du BW en P3C: Rixensart aura les crocs face au leader

"On rencontre un des favoris au titre donc c’est clairement un gros test pour nous. Nous avons un nouveau statut à défendre et j’espère qu’on pourra grappiller quelque chose. Ils viennent de mettre 5-0 au Racing White Woluwe donc ce sera du lourd", note le coach Arnaud Lambert.

Racing White Woluwe – Rixensart

"Nous attendons ce match avec impatience et nous y allons sans peur et avec des ambitions", explique Lorenzo Richiusa (T1). "Les gars sont ultra motivés et même si l’adversaire part favori, cela nous convient bien car on se donnera encore plus."

Walhain B – Ottignies

Pour le T1 local c’est un match à gagner. "À la maison, il nous faut les trois points car on veut recoller au peloton d’équipes qui se situe juste devant nous", justifie Andy Collée.

Même son de cloche du côté de Stéphane Wille (T1). "On rencontre une équipe qui est à notre portée mais je vais encore devoir bricoler entre les vacanciers, les suspendus et les blessés."

Bierges – Auderghem B

"Je vais encore devoir remodeler mon effectif mais je pense qu’avec notre terrain qui se dégrade de plus en plus, nous aurons les possibilités d’ennuyer une équipe d’Auderghem B de nouveau très jeune et qui joue vite au football", note Sébastien Goossens (T1).

Huppaye B – Polonia Limelette

"Contre une équipe physique qui essaie néanmoins de jouer au football, on va essayer de poser le ballon au sol pour les embêter un maximum. Ce serait vraiment pas mal si on pouvait débuter la seconde tranche par une victoire", lance le T1 Benoît Plomteux.

Saint-Josse B – Incourt B

"La motivation et l’envie sont présentes au sein du groupe pour aller chercher nos premiers points de la saison", raconte le T1 Olivier Halim. "Saint-Josse B est une équipe joueuse qui ne se situe pas trop loin de nous donc pourquoi ne pas ramener quelque chose."

Stéphanois B – Stade Everois B

"On doit tourner la page de la dernière défaite, rebondir et repartir de l’avant. Les garçons continuent leur apprentissage et ce qu’ils ont fait jusque maintenant reste de très bonne qualité. La réception du Stade Everois B doit nous servir de point de relance", constate le T1 Christophe Dubois.