Le sans-faute de Walhain, la surprise de Jodoigne, la déception de Mélin

Ceux qu’on attendait

Perwez B vient de prendre la deuxième place. "Quand on regarde les matches perdus, on a montré une bonne facette à Walhain, on a appris de nos erreurs à Grez et il nous fallait cette claque à Mont-Saint-Guibert, analyse Hicham Zougagh (T1). On sera encore meilleur pour la suite mais c’est déjà assez positif avec un groupe jeune. Reste à ne pas prendre certains adversaires à la légère comme Chastre ce week-end."

Beauvechain reste une valeur sûre du Top 3. "Je suis quand même content car on n’a perdu qu’une seule fois, mais il y a un goût amer de ne pas avoir réussi le carton plein en étant supérieur aux autres, et ça s’est joué sur des détails en attaque ou en défense quand on a perdu des points", indique Jabran Albahtouri (T1).

Descendant de P2, Mont-Saint-Guibert est au rendez-vous. "À l’exception de Beauvechain où l’on n’a pas été présent, il y a des regrets sur les points perdus à Orp et à Chastre, relate Gaël Vandebrugge (T1). Le côté positif, c’est qu’on a répondu pré sent sur les derniers matches contre Perwez et Huppaye, et là il ne faudra pas prendre Jodoigne de haut."

Ceux qu’on n’attendait pas forcément

Venu de P3C, Wavre-Limal B s’adapte bien. "On découvre un autre football avec un jeu plus direct, remarque Mohamed Riani (T1). Cela dit, le bilan est pour moi mitigé avec le nul contre Incourt et la défaite du week-end dernier. On va essayer de faire mieux en allant chercher une tranche car il y a la place pour le faire, même si on va aborder trois matches contre des concurrents directs."

Jodoigne B était encore dans le Top 5 il y a deux semaines. "Certains joueurs se sont peut-être un peu emballés mais je ne me tracasse pas trop car on ne joue aucune tranche mais plutôt les sept ou huit premières places, indique Johan Grommen (T1). On va quand même essayer de faire une bonne deuxième tranche mais on se focalisant sur notre équipe."

Reparti de zéro, Orp-Noduwez peut accrocher les meilleurs. "Je suis assez satisfait dans l’ensemble car on redémarre de zéro et le but est d’accrocher une place en milieu de classement, rappelle Gaëtan Gramme (T1). Le bilan chiffré est un peu mitigé car on a pris des points contre de belles équipes comme Mélin et Mont-Saint-Guibert, mais on en a perdu contre Huppaye et Ronvau et partagé face à Jodoigne dans des matches à notre por tée."

On attendait mieux d’eux

Huppaye n’est que sixième. "Le bilan est insuffisant, en-dessous de mes attentes, avoue Marc Warnant (T1). On savait que ce serait compliqué de remplacer les joueurs partis mais je suis un peu déçu du classement et surtout de la manière. On devra être plus concret dans nos phases offensives, à commencer par ce week-end contre Ronvau, car c’est là que le bât blesse."

On espérait davantage de Mélin. "Avec la spirale positive du deuxième tour de la saison passée et avec deux ou trois renforts, on s’attendait à beaucoup mieux et certainement à cinq ou six points en plus, avance Christophe Fauville (T2). Là, on espère quand même jouer ce week-end contre Mont-Saint-André, sinon il nous manquera des joueurs importants (Salmon et Carlier, suspendus) dans dix jou rs contre Walhain."

Le bilan n’est pas bon au Ronvau. "Fin de saison passée, les joueurs m’ont demandé de rester pour jouer quelque chose, explique Laurent Godelet (T1). Pour cela, il faut être plus régulier, être assidu aux entrainements et accepter de travailler. Or, certains n’ont pas la bonne mentalité et sont actuellement hors forme. Je vais donc prendre des éléments de moindre qualité mais qui se donnent. Je ne pars pas perdant contre Huppaye mais, du coup, ce sera encore plus compliqué."

Ils mériteraient mieux

La fraicheur de Grez B ne lui rapporte pas assez de points. "Les résultats sont négatifs mais ne reflètent pas le jeu proposé, confirme Nicolas Gilles (T1). Mais, on ne regarde pas au classement et l’objectif fixé par le club est atteint car on joue au football et on progresse."

Incourt a souvent concédé de courtes défaites. "On a fait des résultats contre les premiers, ce qui veut dire qu’on n’est plus une surprise et c’est déjà une petite victoire sans réel budget, souligne Vincent Charlet (T1). On a peu de points car on prend trop de buts et il y a cette récurrence dans des faits de match qui nous pénalisent car on termine rarement à onze."

Les jeunes de Chastre B sont sur la bonne voie. "Sur le plan comptable, ce n’est pas positif puisqu’on n’a que quatre points, constate Jonathan Fadeur (T1). Mais en sachant d’où on a démarré, c’est-à-dire de zéro et avec une nouvelle équipe, c’est positif par rapport à ce qu’on produit sur le terrain malgré des trous d’air à certains moments."

Les forfaits

Difficile de tirer les conclusions de ce premier tour de championnat sans évoquer les forfaits de Jandrain puis d’ Ottignies B auquel va probablement s’ajouter celui de Mont-Saint-André. Amputée de ces trois formations, la série aura moins belle allure pour la suite avec certaines équipes qui resteront parfois deux semaines sans jouer.