Le Lasnois Olivier Van Gulck a terminé la Diagonale des Fous: « Le plus beau moment de ma vie sportive »

Le déroulement de la course ? Assez limpide. Pas de gros coups de mou. De la prudence au début et une remontée aussi linéaire que spectaculaire dans le classement. "C’était l’idée, explique ce papa de trois enfants, qui avait fait le déplacement dans l’Océan indien avec son épouse. J’étais vraiment parti dans l’optique de rester dans mon rythme en m’installant dans une bulle. Je ne voulais pas faire attention au rythme des autres coureurs. Je faisais bien attention à anticiper les coups de froid (NDLR : plus de 20 degrés en bord de mer, moins de 5 degrés en altitude) et à rester dans un rythme confortable. Il y a juste eu quelques moments de lassitude dans de longues descentes techniques. Je n’ai regardé mon classement que sur la fin. Mon coach a envoyé un SMS à mon épouse car il y avait des coureurs devant moi à aller chercher. Ce SMS m’a donné un gros coup de boost pour terminer. J’avais des jambes de feu, cela a agi comme un déclic mental…"

Et au final ce chrono impressionnant, sous les 31 heures. "C’était la première fois que je venais à La Réunion. Le premier objectif était de terminer et de vivre de beaux moments. Puis, avec mon coach, et sachant que Damien Libert avait fait 32 heures et 50e l’an dernier, on s’était dit que j’allais essayer de faire le même genre de chrono. Je ne peux être que super content du résultat."

Déjà 64e l’an dernier sur l’UTMB, il a déjà coché les deux courses qui lui tenaient à cœur. "Je vais maintenant observer un peu de repos. À moyen terme, je pense que je retournerai sur ces deux monuments de l’ultra…"