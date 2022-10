La tranche à Clabecq: « Un plus si on n’est pas champion »

Le club s’est renforcé en conséquence. "La défaite contre Rebecq lors du dernier tour final nous reste en travers de la gorge. Le club a réalisé un magnifique travail en transférant ce qui nous manquait et pour tenir sur la longueur, et il y a beaucoup de qualités dans le noyau malgré sa jeunesse."

Ce bilan de 25 points sur 27 "est très positif même si le nul contre Waterloo n’était pas très logique car Mathieu Tarin avait sorti un grand match ce jour-là. Mais, on avait commencé la préparation très tôt afin d’être prêt physiquement et ne pas se faire surprendre au début. Là, on va aborder un mois de novembre plus clément sur le papier mais c’est là qu’on avait perdu des points l’année passée et il faudra faire très attention à ces équipes moins bien classées qui n’ont rien à perdre et qui affichent une mentalité positive. L’expérience va jouer beaucoup mais on sort d’un succès à Etterbeek, une grosse équipe avec un jeu digne de P2, avec un peu de réussite mais en ayant tenu avec un bloc bas."

Des cocktails et des buts

Originaire de Braine-le-Comte, le buteur de 26 ans a joué dans le Hainaut (Naast et Ecaussinnes) avant Clabecq. "Je suis barman à Soignies donc je sers des cocktails en soirée et s’il me reste un peu d’énergie, je marque des buts. J’arrive à maturité pour un attaquant, j’ai un noyau qui travaille pour moi et je me suis calmé au niveau des cartes. Je débute chaque saison avec un objectif de vingt buts et sans blessure ni suspension, je devrais atteindre ce quota. En tant que capitaine, je veux faire monter le club et si je suis meilleur buteur en plus d’être champion, ce sera encore plus réussi."

Le club organise une marche d’Halloween gratuite et ouverte à tous ce samedi à 19 h.