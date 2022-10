Felice Mazzù est bien passé au stage Pro Foot à Waterloo

Et pourtant, malgré l’actualité, le désormais ex coach des Mauves a tenu à honorer ses engagements et est bien venu saluer les jeunes du stage. En toute discrétion, il a pris le temps de signer quelques ballons, de répondre aux questions des jeunes et de suivre quelques ateliers dispensés aux enfants, comme il le fait chaque fois qu’il vient à Waterloo. "Malgré tout ce qu’il vient de vivre, une promesse reste une promesse pour Felice Mazzù. En tant que parrain du stage, il est venu saluer, parler, encourager et conseiller nos jeunes. La preuve que c’est un homme de paroles, un grand homme", confie Olivier Lioulas, l’organisateur du stage Pro Foot.