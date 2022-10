Stéphanie Devillé: « Mon pari à Walhain est déjà réussi »

Avec huit victoires en autant de rencontres, le promu walhinois s’érige déjà en gros candidat au titre. "C’est une bonne saison qui s’annonce car on a réalisé cinq ou six transferts et on commence à trouver notre rythme de croisière avec une équipe-type et des remplaçantes qui apportent quelque chose. Je pense qu’on va partir sur une lutte à quatre avec l’Union, le White Star et Jodoigne. Là, on a déjà pris une bonne avance sur Jodoigne et si on peut battre le White Star lors du prochain match, on sera bien parties en sachant qu’il est toujours possible de trébucher sur un match ou l’autre."

Elle est déjà à 37 goals

La meilleure buteuse de l’équipe ne cesse de mettre à mal les défenses adverses. "J’ai déjà inscrit 37 goals (en comptant les matchs de préparation, NDLR) et je prends toujours autant de plaisir que la saison passée. Avec plus de filles d’expérience autour de moi, le jeu est plus fluide. Et en tant qu’attaquante, je suis contente en marquant car je fais mon taf, sourit celle qui a lancé l’équipe avec Émilie Coenen en 2020. Habitant à Walhain, j’avais rencontré le comité, celui-ci m’ayant donné carte blanche tout en nous mettant dans de bonnes conditions. Mon pari est déjà réussi car on est parti de zéro et on parle des filles à Walhain."