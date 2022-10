Qu’ont pensé les entraîneurs de P2B de cette première tranche ?

Jean-Claude Delmoitié est globalement satisfait de son début de saison. "Je suis un peu mitigé sur le bilan comptable parce que les deux défaites ne démontrent pas nos qualités footballistiques. Mais je reste très positif sur la qualité de jeu qu’on produit, même si on doit plus concrétiser. Mais ça reste très bien puisqu’on est qu’à 3 points du premier."

Pour le T1, toutes les équipes sont là où elles devraient être. "Il n’y a rien qui m’étonne cette année. Chaque semaine on peut avoir une bonne ou une mauvaise surprise. On a eu du répondant à chaque match."

Auderghem se déplacera à Jodoigne sans Vande Hove, suspendu, ni Pinto. Porton incertain.

Jodoigne

Septième au classement, l’équipe de Martin Dehut est à sa place. "On est à l’endroit où on voulait être. Mais on aurait dû gagner nos six premiers matchs puisqu’on rencontrait les favoris juste après. On a encore des petits points à améliorer mais on est sur la bonne voie." Le T1 Jodoignois a été particulièrement impressionné par La Hulpe et Rebecq depuis le début de la saison. "On ne les attendait pas forcément mais footballistiquement parlant, c’est très qualitatif. À l’inverse, Chastre et Wavre Limal ne sont pas là où ils devraient."

Dimanche, Jodoigne accueillera Auderghem sans Bruno, Henquet, Fortemps ni Degeest.

Rixensart

Triste bilan pour Pierpaolo Giunta et son équipe. "On est très déçu. On ne s’attendait pas à ça. À un certain moment, on a compris que ça n’allait pas être la saison qu’on croyait. Ça va un peu mieux mais ce n’est pas la gloire. Mais une fois qu’on aura réglé les blessés, on peut faire quelque chose. On arrive avec une autre mentalité." Parmi les équipes affrontées depuis le début, c’est contre Auderghem que Rixensart a eu le plus de fil à retordre. "On a eu dur de manière générale, mais ils nous ont mis encore un peu plus en difficulté."

Ce week-end, c’est le derby entre Wavre Limal et Rixensart. Le T1 devra se passer d’Ernotte, Delville, Houart et Martin Corten.

Chastre

Bilan mitigé pour Hassan Riani à la clôture de cette première tranche. "Nous ne sommes pas assez réguliers. On a fait du très bon comme du moins bon. À l’image du match de samedi contre l’ES Braine, on aurait pu gagner comme perdre." Depuis le début de la saison, c’est l’autre Braine, le RCS Brainois, qui a impressionné le T1. "Au niveau du jeu, ils sont dans la continuité de la saison dernière. Ils pratiquent du très bon football. Mais je peux aussi citer les équipes du haut du classement de manière générale." Ce samedi, Chastre accueillera Rebecq. L’opportunité pour les hommes de Mohamed Riani de passer au-dessus de son adversaire du jour.

Lasne-Ohain B

Gilles Stephany souligne un bilan assez négatif de cette première tranche. "On prend 6 points sur 30, ce qui est largement insuffisant. On a bien commencé la saison, et depuis ça a été le désert. Mais ce qui est assez nouveau pour moi c’est l’irrégularité. On peut jouer qualitativement et le week-end d’après n’avoir rien à revendiquer."

Pas de surprise dans le classement pour le T1 Lasnois, qui estime que tout le monde est plus ou moins à sa place. Mais Lasne Ohain espère se reprendre ce week-end en accueillant Braine B. "On est capable d’embêter tout le monde. Mais c’est une équipe qui joue bien, vite. Si on n’est pas bien en place, on n’aura rien à revendiquer. Mais là on n’a plus le choix."

Braine B

L’équipe d’Axel Smeets débute la saison en dents de scie d’après le T1. "On est passé par plusieurs phases. Selon moi, il n’y a pas eu une équipe forcément supérieure à nous. Ce sont des petits détails qui nous font perdre des points. On devrait avoir cinq ou six points en plus. Mais on n’a pas encore montré tout le potentiel de l’équipe."

Le Brainois admet quand même que Rebecq l’a particulièrement tapé dans l’œil. "Ils m’ont fait une très belle impression footballistiquement parlant." Ce dimanche, Braine B se rendra à Lasne-Ohain. "Ce ne sera pas un match facile. Il faut surtout qu’on fasse attention à ne plus perdre de points bêtement."

La Hulpe

Avec un bon bilan comptable (17 points sur 30 NDLR), La Hulpe s’est hissé à la sixième place du championnat avant d’affronter Ophain ce week-end, vainqueur de la première tranche. "Après un 0/6, on doit absolument gagner pour garder le" feeling "avec le top de la série, même si c’est contre les premiers. Surtout que notre moyenne à domicile n’est pas incroyable", indique Stéphane Vandorpe, qui devra se passer de Simon Vandenplas, suspendu.

ES Braine

Pas d’inquiétude pour Michael Ghion qui, malgré quelques améliorations à effectuer, souligne une belle dynamique de son noyau. "J’ai un sentiment à la fois content et mitigé. On aurait pu prendre quelques points en plus. Par moments, notre manque d’efficacité nous en a empêché. Mais je suis très content du groupe, ils sont très réceptifs." Pour le T1, la surprise de la compétition est sans aucun doute Ophain. "Je m’étais dit qu’Ophain allait être dans le bon peloton. Là ils sont premiers, donc ils font encore mieux que ce que je croyais."

Ce dimanche, les Brainois accueilleront Villers. "Ils restent sur un 6 sur 6. Ils ont un bon bloc et de l’expérience. Mais ça serait bien de gagner pour rester dans ce peloton. Ce serait une bonne opération."

Villers

Les Villersois sont dans les temps d’après Frédéric Balan. "On s’est fixé l’objectif de faire aussi bien que la saison dernière (ils ont joué le tour final, NDLR.). Là, on est dans le Top 5 donc on peut progresser, mais on est dans le temps." Pour le T1, la meilleure progression se trouve à La Hulpe. "On ne les a pas encore affrontés mais on sait qu’ils sont sortis d’une saison difficile et on peut voir qu’ils ont bien rebondi. À l’inverse, Chastre est un peu en retard par rapport à leur ambition à mon avis." En déplacement à l’ES Braine, Villers voudra continuer sa belle série de 6 points sur 6. "On a retrouvé la confiance", lance l’entraîneur.

Stéphanois

Pas de grosse déception pour les promus de P2. "Il y a deux approches. Négative d’abord puisqu’on n’a pas atteint le nombre de points qu’on voulait. Positive ensuite parce que l’équipe continue à progresser. Il faut dire que les joueurs découvrent la P2", affirme Rénald Pansaerts. À côté de ça, le T1 se dit "impressionné par son niveau de jeu et les individualités de Jodoigne." Ce dimanche, le Stéphanois accueille Waterloo. "On a une série de matchs où on rencontre le Top 5, et Waterloo fait partie des gros favoris de la série. On va continuer comme on est, on n’a pas grand-chose à perdre. On jouera avec le cœur et l’envie."

Nivelles

Dernier au classement, le début de championnat de Patrick Longfils et son équipe n’est pas au beau fixe. "La situation est délicate. Un point sur trente, c’est trop peu à mon goût. Nivelles ne joue pas mal mais ne concrétise pas parce qu’on n’a pas de véritable neuf. Il faut que le groupe se remobilise et retrouve le mental." Le T1 Nivellois voit par contre La Hulpe comme la bonne surprise du début de saison. "Elle me semble bien meilleure que l’année dernière. Bien organisée, bien balancée." Ce week-end, Nivelles accueillera Saintes, une des équipes en forme. "C’est un concurrent pour le titre. On aura Waterloo et Ophain juste après, donc ça va être compliqué. Mais ça reste un match à onze contre onze donc tout est possible."

Saintes

À la troisième place, Saintes est très satisfait de sa première tranche. "Le bilan est positif. On est troisième en ayant joué contre Ophain et en étant à seulement un point d’eux. Tout est encore possible pour la suite, mais on a fait le boulot qu’il fallait pour être en haut", indique Dorian Nizot, impressionné par Rebecq B et Jodoigne. "Ils ont leur place dans le championnat. Rixensart par contre, comparé à l’année passée et avec le recrutement, je ne les attendais pas si bas. Mais ils ont des ressources." Ce week-end, Saintes se déplacera à Nivelles avant d’accueillir Waterloo. "La récupération sera importante", souligne le T1.

Waterloo

Les problèmes extra-sportifs ont affecté Waterloo malgré une belle deuxième place. "Il y a eu de tout. Des soucis qui auraient dû être résolus, notamment en interne. Et d’un autre côté, qui aurait cru il y a quatre semaines qu’on allait jouer la tranche. On a surtout dû récupérer le physique perdu pendant la préparation et trouver une stabilité puisque c’est un groupe assez nouveau", explique Patrick Cousement. Parmi les bonnes surprises, le T1 de Waterloo pointe logiquement Ophain du doigt, "parce que faut se farcir leur terrain, donc chapeau aux joueurs. Mais c’est une bonne équipe, un bon bloc."

Waterloo se déplace au Stéphanois ce dimanche. "Ce n’ est pas une équipe à surestimer. C’est un montant donc c’est déjà d’office une bonne équipe." Voets, Diaz, Rodriguez et Pinto sont suspendus pour la rencontre.