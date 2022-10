P1 : Genappe décroche le premier Graal !

Genappe – 1er – 23/30

(saison 21/22: 10e – 11/30)

"Nous restons sur une forme de continuité car c’est notre deuxième tranche d’affilée après celle engrangée la saison dernière, s’extasie le T1 Vincent Kohl. C’est le résultat d’un superbe travail collectif et comme nous sommes déjà assurés du tour final, cela va probablement enlever une certaine pression aux joueurs qui vont pouvoir se concentrer exclusivement sur le championnat et la Coupe de Brabant."

Perwez – 2e – 23/30

(saison 21/22: P2)

"Le bilan de ces dix matchs est très positif et on aurait signé des deux mains si on nous avait dit qu’on partagerait la tête après la première tranche. Nous ne sommes pas passés loin, il nous aura simplement manqué quelques buts. Ce championnat est hyper ouvert et nous allons continuer à bosser pour rester dans le haut", se félicite Fabian Bamps (T2).

RULO – 4e – 20/30

(saison 21/22: 9e – 12/30)

"La volonté était surtout de bien démarrer notre championnat et c’est chose faite avec cette jolie quatrième place. Le premier objectif est atteint mais quand on se prend au jeu, on ne peut que regretter ces bêtes points perdus, surtout contre le BX Brussels, car avec ces trois unités supplémentaires, nous serions en tête. Malgré cela, les prestations sont de qualité et il faut poursuivre sur cette voie. Nous n’allons pas gagner toutes les rencontres mais on veut rester dans le haut du tableau", explique le coach lasnois, Christophe Collaerts.

Grez – 5e – 18/30

(saison 21/22: 5e – 19/30)

"Quand on sait que le noyau a été fortement remanié et que la moyenne d’âge est clairement à la baisse, on peut tirer un bilan plus que satisfaisant. Nous faisons partie du Top 5 en n’étant pas loin du tout du leader, donc c’est un bon début. Gagner une tranche n’est pas une fin en soi, on se focalise sur le jeu et sur une certaine forme de continuité et de régularité et nous sommes sur la bonne voie", explique le T2 Sébastien Eggerickx.

RUTB – 9e – 15/30

(saison 21/22: 6e – 18/30)

"Nous nous étions fixé un objectif avec Amaury Toussaint (T1) et nous sommes trois points en dessous, avoue Christophe Houssiau (T2). La philosophie de jeu est bonne, on parvient à marquer pas mal de buts mais le bât blesse toujours défensivement car on encaisse clairement beaucoup trop de buts. Il y a encore du boulot mais les jeunes sont très réceptifs et ont envie de bien faire."