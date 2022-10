Ophain, vainqueur de la première tranche: « On aura peut-être une belle surprise à la fin de la saison »

Ce n’est cependant pas une grande surprise pour le joueur de se retrouver dans cette position. Les nouveaux arrivés de cet été ont créé un engouement au sein du noyau. "Avec les transferts, on avait vraiment un beau coup à jouer. Pour moi, la confiance est plus grande depuis et on a de la qualité dans le noyau. Donc est-ce une surprise pour moi ? Oui et non parce qu’on a toutes les armes en main pour jouer cette première place."

Nathan Crauwels peut aussi compter sur son entraîneur Romuald Lecocq, dont il salue l’investissement. Son rôle est selon lui prédominant dans les résultats affichés par l’équipe. C’est donc tout naturellement que les performances suivent. "Le coach nous fait confiance à 100%, c’est indéniable. Pour l’instant, lui rendre ça sur le terrain c’est magnifique parce que c’est quelqu’un qui vit pour le foot et pour cette équipe. Ça se passe bien et j’espère que ça continuera à bien se passer à l’avenir et qu’on aura peut-être une belle surprise à la fin de la saison."

Maintenant que la première tranche est passée, le médian d’Ophain sait cependant que la saison va être difficile. Des équipes telles que Saintes ou Waterloo les attendront au tournant. "Vu la position dans laquelle on est maintenant, ça ne peut que faire rêver. Après la saison est encore longue. on avait un calendrier assez difficile au début, on a affronté les ténors de la série. Donc je pense qu’on fait un très bon début et ça promet pour le reste. Si on a vraiment envie d’avoir une ambition, on peut aller chercher une première place. Même si d’autres équipes auront aussi sûrement leur mot à dire."

À commencer par un déplacement à La Hulpe ce dimanche, dont le bilan comptable n’est pas mauvais en se positionnant à la sixième place (17 points). "Ils ont fait des bons résultats cette saison-ci. Le terrain synthétique chez eux pourrait aussi jouer à notre avantage. Une équipe dont on doit se méfier mais dans tous les cas, on se déplace, comme à chaque fois, pour gagner."