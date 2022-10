Les affiches de ce week-end des clubs du BW en P1

"Nous allons aborder ce match d’une autre manière avec davantage d’envie et de caractère car il y a eu certains manquements la semaine dernière contre Etterbeek. Cette équipe de Saint-Michel se situe dans le bas de tableau mais elle risque de nous bousculer avec sa vitesse d’exécution donc à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour l’emporter", argumente Christophe Houssiau (T2).

Saint-Josse – Perwez

"On rencontre cette équipe deux fois en trois jours car nous les recevons en Coupe de Brabant mardi prochain, explique Fabian Bamps (T2). On va essayer de ramener quelque chose d’un déplacement très délicat chez une formation dotée de joueurs de qualité et qui possède quelques grands gabarits. Ce sera un match engagé et spécial contre notre ancien Directeur sportif Philippe Droeven."

Brassart, Chalal, Leblois, Gramme, Toury, Diaw et Gerodez sont blessés alors que Salles est très incertain.

Lasne-Ohain – Grez

"On débute un programme plutôt chargé puisqu’on enchaîne ensuite Genappe et Kosova, prévient le T1 lasnois Christophe Collaerts. Grez c’est jeune et compliqué à manier. Ils restent sur une défaite face à Genappe et vont vouloir se racheter mais à la maison, et même si j’ai quelques absents, nous avons les arguments pour les embêter."

Fabio Demeur est suspendu alors que Goffette et Dierinckx sont absents.

Du côté de Grez: "C’est un nouveau derby et autre rencontre ultra compliquée chez un Lasne-Ohain qui fonctionne bien, surtout sur son terrain. Il faut rebondir après la défaite contre Genappe et revenir à nos principes de jeu", lance le T2 Sébastien Eggerickx.

De Beule est très incertain.

Kosova – Genappe

"C’est toujours compliqué de jouer une équipe qui vient de changer de coach. Les joueurs vont vouloir se montrer et auront à cœur de prouver quelque chose. Nous avons un nouveau statut à défendre mais les garçons sont prêts, physiquement et mentalement, à répondre aux exigences et aux attentes. Le noyau est quasi au grand complet", raconte le T1 Vincent Kohl.