Plus petite défaite de la saison (1-0) à Ixelles. "On a raté le coche en ayant été plutôt dominant mais le ballon n’a pas roulé pour nous et on est battu sur l’unique erreur que l’on commet", explique Frédéric Jankowska (T1).

Wavre-Limal

Il n’a pas manqué grand-chose contre Mont-Saint-Guibert (5-6). "On a bien travaillé les phases arrêtées et on marque de plus en plus mais les creux rencontrés après avoir marqué nous ont encore coûté cher", remarque Mehdi Chakroun (T1).

Mont-Saint-Guibert

Après le 6-0 à l’Union "où l’on a rivalisé dans le jeu mais sans avoir d’occasion, on a été amorphe à Limal mais quelques coups d’éclat nous ont permis de prendre trois points inespérés", résume Alain Charlier (T1).

Chastre B

Huit buts inscrits et une clean sheet contre le BX B. "On a pu profiter du fait de marquer rapidement pour pratiquer du beau football face à un adversaire très impliqué et très fair-play", résume Léo Noemi (T1).

Jodoigne

Première défaite de la saison contre Ohain: 2-3. "On était au-dessus au niveau des occasions et on a eu des poteaux, mais on n’est pas assez efficace offensivement et on prend trop de buts par rapport au début de saison", notre Gilles Marko (T1).

Lasne-Ohain

Beau bilan avec un 13/15 et le scalp du leader: "On joue moins bien dans la circulation mais on est plus direct vers l’avant, avance l’entraîneur de Lasne-Ohain, Olivier Minsart. Jodoigne était un beau match entre deux styles différents et qui pouvait basculer d’un côté comme de l’autre."

Provinciale 2

Ronvau

Après le forfait des Ladies BXL "qui n’étaient pas assez à cause de nombreuses blessures, on va disputer un amical contre Grand-Leez avant de jouer l’Union qui tourne bien tandis qu’on n’est pas trop mal", indique Guillaume Lengelé (T1).

Lasne-Ohain B

Succès 1-5 au Black Star. "Un très bon résultat pour un match sans histoire car on n’a pas bien joué en se mettant comme souvent au niveau de ce genre d’équipe", résume Paulo Guimaraes (T1).

Jodoigne B

Premier revers contre Walhain. "C’est dur à encaisser car le 9-2 est un peu sévère, mais la défaite est logique car elles sont plus fortes et n’ont pas beaucoup de points faibles par rapport à nous", constate Pierre Haerlingen (T1).