On a quelque peu retrouvé l’ambiance des grands soirs européens ce mercredi dans la salle André Renauld de Braine-l’Alleud. Du moins jusqu’à la 30e, moment où l’on pouvait encore espérer un exploit de l’équipe brabançonne face aux Espagnoles de Saragosse, annoncées comme favorites de ce groupe I en EuroCup.

Il y avait toutefois quinze minutes de trop dans cette rencontre pour des Brainoises qui n’ont pas ménagé leur peine, mais qui physiquement ont dû rendre les armes. Et c’est légitime quand on sait que le cinq de base brainois est resté au jeu plus de 30 minutes (Kroselj 26 minutes). "Je suis épuisée, on a tout donné", lançait d’ailleurs à l’issue du match l’Américaine Lindstrom, le visage marqué par l’effort et très déçue de la défaite.

Devant durant 25 minutes en développant un jeu rapide et séduisant (c’était 39-33 à la mi-temps), le bloc brainois s’est écroulé tel un château de cartes face à des Espagnoles, jusque-là plutôt décevantes. L’Allemande de Saragosse Fiebich a ruiné les espoirs brainois dans le troisième quart. C’en était terminé pour Braine qui manquait de lucidité sur le plan offensif par la suite et qui défensivement buvait la tasse.

L’expérience espagnole prenait le dessus pour planter un 15-32 en dix minutes. Les Castors allaient toutefois se battre jusqu’à l’ultime seconde. Mais l’écart était fait et au final, le score est sévère au vu de la rencontre. "Je suis déçu des 14 points d’écart, soulignait d’ailleurs le coach brainois à l’issue du duel. On a livré une belle prestation, mais physiquement, on n’avait pas les armes pour tenir tête jusqu’au bout à Saragosse. On peut avoir des gros regrets sur ce troisième quart-temps, surtout défensivement où le groupe a totalement explosé face au retour de Saragosse. On a perdu trop de ballons qui ont donné des points faciles et on a été un peu fainéant au rebond. C’est dommage."

En mode mineur en première période, l’équipe espagnole a aussi été contrainte d’élever son niveau de jeu au retour des vestiaires. "La qualité des individualités de cette équipe les a remis dans le match, poursuit Frédéric Dusart. De notre côté, on est retombé dans nos travers en refusant notamment des tirs et on est sorti de notre collectif. En deuxième mi-temps, on a montré les limites de notre équipe."

Mercredi prochain, Braine devra s’imposer à Grengewald (battu par Cadi La Seu) pour rester dans la course.