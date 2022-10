Walhain signe son premier succès, Nivelles et Limal s’imposent en dames

En nationale 3C messieurs, Walhain a profité de sa visite à Baudour, lanterne rouge, pour signer son premier succès de la saison : 0-3 (22-25, 10-25, 21-25). « Baudour a toujours mené au premier set. À 10-8, nous avions déjà raté six services. J’ai pris un temps mort pour remettre les pendules à l’heure. L’équipe s’est bien reprise, nous sommes revenus au score, indique le coach, David Ittelet. Nous avons très bien servi au deuxième set et avons tenu notre niveau dans la troisième manche. Nous étions mieux au centre lors de cette rencontre. Romain Nebhi a livré un bon match comme opposite et Damien Bouvier est toujours aussi rassurant en réception et en défense. »