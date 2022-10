Stéphane Decock, c’était le psy de Mont-Saint-André

C’est à ce moment-là que l’aventure avec Mont-Saint-André a débuté. "Damien Ovart, qui était joueur-entraineur, m’a demandé de lui succéder. J’avais quarante ans à l’époque et mon dépannage aura duré dix ans ! Le secret de cette longévité ? Je ne me suis jamais considéré comme un entraîneur mais plutôt comme un psychologue. C’est le secret numéro un car sans faire preuve de psychologie, on ne peut pas durer dans cette fonction."

Ces dix années "ont été remplies de bons souvenirs. On est monté deux fois, de P4 en P3 puis de P3 en P2, un truc aussi beau que surprenant avec des moyens financiers très limités. On savait que ce serait compliqué et on le constate avec ce qui se produit aujourd’hui. Les petits clubs vont mal et le Covid n’a rien arrangé. J’ai malgré tout découvert un club très familial dont l’enthousiasme de personnes formidables (dirigeants, bénévoles, etc.) m’a fait rester aussi longtemps. On avait failli tout arrêter à plusieurs reprises mais on a chaque fois réussi à repartir."

Ce qui ne sera sans doute pas le cas cette fois-ci même si le forfait général de l’équipe n’est pas officiel. "Des joueurs ont arrêté fin de saison passée ou sont revenus sur leur parole, il a fallu en attirer d’autres en sachant que c’est extrêmement dur pour un petit club de village, et certains n’avaient pas la bonne mentalité. Je comprends la déception du président mais c’était inéluctable à partir du moment où les joueurs ne viennent pas s’entraîner. Je me suis montré patient en m’impliquant tous les jours et ma décision a été mûrement réfléchie. Mais je suis très triste pour le club et pour tout le monde avec une pensée pour les joueurs sans qui je n’aurais pas été entraîneur."

La suite ? "Je m’interdis d’aller voir des matches pour l’instant car je ne cherche pas de club. Je reste chez moi, je verrai dans quel état d’esprit je serai pour la saison prochaine et si quelque chose me plaît."