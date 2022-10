(25-22, 25-21, 23-25, 25-21).

GUIBERTIN: Arthur Offermans, Arthur Lechien, Thomas Maquet, Benjamin Tomasetti, Robin de Wergifosse, Martin Joguenne, Tristan Mannaert, Jonas Renson, Louis Philippart, Jean Gevelle, Florent Collignon, Grégoire Foret, Diego Di Martino, Arnaud De Coster.

BW NIVELLES: Florian Everaerts, Bastien Culot, Christophe Bienfait, Maxime Mahy, Maxime Bosquet, Victor Thevenin, Théo Couteau, Louis Georges, Antoine Demanet, Florian Mahy, Cristos Bournousouzis, Martin Bosquet, Youcef Aharrar.

Guibertin, deuxième en Nationale 3C, accueillait Nivelles, huitième. "Notre objectif est le Top 3 et ne plus perdre à domicile", indiquait le capitaine guibertin, Robin de Wergifosse.

Guibertin a perdu son premier match, 2-3, contre Bruxelles Est.

Louis Philippart et Jonas Renson étaient blessés à la main chez les visités. Herman Vleminckx décidait d’aligner Martin Joguenne, opposite, au centre. Dans les rangs de Nivelles, Maxime Bosquet se blessait à l’échauffement.

Les Guibertins avançaient à 11-8 et 14-11 dans le premier set. Ils dominaient les échanges mais les attaques au centre des Aclots leur permettaient de revenir. "Nivelles a une bonne équipe, très accrocheuse", indiquait Jean Gevelle, le libéro des visités.

Guibertin s’en sortait dans les deux premiers sets, sans pouvoir relâcher la pression.

Comme il en a pris l’habitude depuis le début de saison, Guibertin perdait le troisième set. "On n’arrive pas à remettre de l’énergie au troisième set. On perd quelques points, on court après le score. On est obligé de faire des changements. Les joueurs montent à froid. Ce n’est pas facile pour eux", indiquait encore Robin de Wergifosse.

Les Aclots menaient de cinq points au quatrième set. On pensait alors qu’ils allaient égaliser. "Guibertin est revenu grâce à ses services. Bravo à eux d’avoir pu renverser les rôles, soulignait le coach nivellois, Youcef Aharrar. Je suis déçu, j’aurais voulu au moins réaliser un 3-2 et arracher un point. Nous avons manqué de lucidité dans les moments importants."

Guibertin s’imposait donc 3-1. "Le bilan est positif. Nous prenons trois points contre une équipe qui défend bien et qui joue bien", poursuivait Robin de Wergifosse.