Challenge du Brabant wallon 2022 : la belle histoire de la Nivelloise Annick Larroumets

Le Challenge du Brabant wallon, c’est aussi l’occasion de découvrir de belles histoires. Membre du NAC-RCABW à Nivelles, Annick Larroumets a remporté la catégorie Femmes 40-49 pour sa première participation. Un beau résultat pour celle qui a débuté la course à pied en 2018. "Avant, courir ne m’intéressait pas mais mon mari, lui, court depuis qu’il a 15 ans. J’ai été victime de harcèlement au travail et un jour, j’ai chaussé mes baskets et… je me suis sentie bien mieux après. Courir ne me plaisait toujours pas vraiment mais l’après-course était tellement bon. C’est là que cela a débuté."

Au départ, Annick courrait deux à trois fois par semaine, aujourd’hui, elle en est à quatre séances pour environ cinq heures d’entraînement par semaine. À la suite d’une discussion avec ses amies du NAC, un petit défi lui fut lancé dans la conversation. Et si Annick prenait part au Challenge du BW… "On s’est donc motivées et c’était parti. Je suis encore à un âge où je peux performer. Au final, j’ai découvert de nouvelles courses que je ne connaissais absolument pas. J’avoue que j’ai vraiment apprécié, même si c’est parfois éprouvant. Le défi était que j’emporte le général dans ma catégorie…"

Et pourtant, tout ne fut pas toujours facile pour Annick. "On luttait entre copines du NAC sur le Challenge et les résultats ont suivi. Mais par la suite, j’ai attrapé le Covid et ma maman est décédée… Cela s’est avéré compliqué mais la course à pied m’a reboostée."

En 2023, Annick Larroumets ne sait pas encore si elle remettra son titre en jeu. "J’ai envie de réaliser pas mal de projets, de tester des trails courts comme me le conseille mon coach. Je ferai d’office cet hiver les cross et je débuterai la saison à Nivelles avant de voir pour la suite. Un Challenge, c’est une certaine forme de pression et je n’ai pas forcément envie de revivre ce que j’ai connu au travail… Je pense aussi à réaliser en fin de saison mon premier marathon, mais sur une épreuve qui va me marquer."