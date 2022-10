Braine a-t-il enfin lancé sa saison ?

Mais en dehors du score, les Brainois semblent avoir trouvé un équilibre dans leur jeu. En passant régulièrement par les ailes pour ensuite rentrer vers l’intérieur, l’équipe a trouvé la faille pour percer la défense uccloise. Sur le flanc gauche, Lo Giudice a été plus que régulièrement mis à contribution et, à l’instar de son équipe, ses efforts ont payé. "Je pense qu’on a tous retrouvé notre niveau d’une certaine manière. C’est ce qui nous a manqué pendant les neuf dernières rencontres. On a vu qu’une fois qu’on est tous à 20 ou 30% en plus, on a un très bon collectif. On a su tenir le zéro. Devant, on a su terminer, ce qu’on n’a pas su faire en première mi-temps parce qu’il y a eu quelques soucis. Mais, en tout cas, on a pu répondre présent en fin de match."

De quoi remettre en confiance les hommes d’Olivier Suray pour la suite de la saison. Actuellement à l’avant-dernière place, les prochaines rencontres seront déterminantes pour remonter dans le tableau. À commencer par la prochaine confrontation contre Aische qui, malgré leur défaite contre Monceau (1-3), fait partie des équipes en forme. "Ce que je dis toujours c’est qu’en D3 et D2 Amateurs, si tu commences bien la rencontre, tout le monde peut battre tout le monde. Un championnat n’est jamais terminé et notre position ne représente pas les qualités qu’on a. On a prouvé au Léopold qu’on a un très bon collectif et je pense qu’on peut attaquer la rencontre contre Aische avec la meilleure des mentalités", conclut Fabio Lo Giudice, réaffirmant sa soif de victoire.