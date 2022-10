P3D: Walhain s’est fait peur face à Incourt, Mélin s’impose à Wavre-Limal B, Mont-Saint-André forfait

Incourt n’est pas passé loin d’un exploit. "Ce fut un bon match de notre part et on les a fait douter, résume Vincent Charlet (T1). Après avoir encaissé sur une erreur de placement et un penalty litigieux, on sentait qu’il y avait quelque chose à faire et on est vite revenu à 2-2. Walhain n’était pas bien à ce moment-là mais il a émergé sur un coup-franc dévié par notre joueur. C’est très frustrant car on méritait un point."

Dans les rangs locaux, "ce fut une très bonne première mais une excessivement mauvaise deuxième période, note Mathieu Michielsens (T1). On a un peu joué de malchance avec deux poteaux et deux lattes mais on a dû courir derrière la victoire face à une équipe pas à sa place et qui prendra des points."

Wavre-Limal B – Mélin 1-2

Buts: Salmon (0-1, 30'), Despeghel (0-2, 55'), Artigas (1-2, 92').

Mélin confirme son retour en forme avec ce deuxième succès d’affilée chez le second classé. "Ça s’est mieux passé que prévu avec tous les absents et on a livré le match quasi parfait, en groupe, avec un marquage strict sur leurs trois ou quatre éléments dangereux qu’ils tentaient de lancer en profondeur, analyse Christophe Fauville (T2). Seul point négatif, on n’a pas réussi à tuer la rencontre plus tôt."

Fin d’une belle série pour les locaux. "On est passé à côté de notre sujet face à une équipe qui en voulait plus, constate Mohamed Riani (T1). Trop de déchets aux niveaux circulation de balle, contrôles et passes. On encaisse sur une faute d’inattention et un mauvais marquage de couverture puis on a essayé de pousser mais la réaction s’est faite trop tard."

Mont-Saint-André – Orp0-5 fft

Les Orpois n’ont pas eu l’occasion de préparer la venue du leader walhinois ce prochain week-end puisque Mont-Saint-André, qui avait perdu son entraîneur Stéphane Decock le jeudi soir, a déclaré forfait pour la rencontre de samedi. "Ce serait en raison d’un manque de joueurs. On se doutait qu’on ne jouerait pas depuis vendredi, notre président a reçu l’info de la Fédération samedi midi et tout le monde était au courant en début d’après-midi", explique le coach d’Orp-Noduwez, Gaëtan Gramme.

La rumeur enfle un peu plus autour d’un forfait général de Mont-Saint-André qui serait déjà le troisième dans la série en l’espace de quelques semaines.