P3D: Beauvechain a repris sa marche en avant, Perwez a bien réagi

Hicham Zougagh avait annoncé une réaction après le couac à Mont-Saint-Guibert. "Ce fut un excellent match de toute l’équipe, savoure le T1 de Perwez B. On a vite marqué et on aurait dû tuer le match plus tôt car Ronvau a eu deux actions dont un arrêt de notre gardien. Mais, on a changé de dispositif au repos en mettant deux attaquants et on a vite mis deux goals."

Le discours de Laurent Godelet est tout autre: "On ne peut pas espérer battre une équipe rapide et bien en place quand il n’y a pas d’envie et qu’on ne gagne pas de duel, déplore le T1 chaumontois. Perwez n’était pourtant pas si dangereux et on a changé la tactique à la pause, mais on a pris le 2-0 après deux minutes. Je suis un peu abattu car j’ai l’impression de ne plus avoir les cartes en mains."

Jodoigne B – Beauvechain 0-2

Buts: F. Hars (0-1 et 0-2, 36' et 70').

Beauvechain a repris sa marche en avant suite à deux matches sans victoire. "On est bien rentré dans ce match et même si c’est resté 0-0 assez longtemps, on sentait qu’on était supérieur, indique Jabran Albahtouri (T1). Mener 0-1 au repos n’était pas assez mais on a continué à avoir le jeu en mains et après avoir raté 2-3 face à face, on a pu gérer à 0-2 même si eux ont essayé de pousser."

Ce fut plus compliqué pour Jodoigne. "On a fait de notre mieux avec beaucoup d’absents et en ayant aligné trois gamins, mais ce n’est pas évident car ces jeunes doivent donner trois fois plus contre des équipes expérimentées, signale Johan Grommen (T1). Mais même si je suis déçu de la défaite et de ces deux erreurs évitables, les jeunes ont fait un match plein."