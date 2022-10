P3C : Battu à Ottignies, Stéphanois B laisse filer la première tranche au Racing White Woluwe, Incourt-Walhain reporté

Deuxième victoire de la saison pour des Ottintois qui sont parvenus à prendre la mesure d’une équipe du Stéphanois visiblement touchée par le drame qui s’est abattu sur eux la semaine dernière. Cette défaite coûte malheureusement le gain de la première tranche à Stéphanois B. "Les gars qui étaient sur le terrain voulaient jouer donc ne cherchons aucune excuse. Nous avons livré une prestation exécrable et nous ne méritions rien d’autre que la défaite", relatait le T1 visiteur Christophe Dubois.

Les Ottintois ont mérité leur victoire. "Il faut continuer à bosser mais je sens que certaines portes commencent à s’ouvrir et que la confiance est là. Je suis vraiment très content pour les joueurs", expliquait Stéphane Wille (T1).

Stade Everois B – La Hulpe B 1-5

Buts: Boufrahi (0-1, 10'), Gengoux (0-2 et 0-3, 18' et 25'), Fichaux (0-4, 50'), Gengoux (0-5, 75'), (1-5, 84')

Plus malins, les La Hulpois n’ont laissé aucune chance à un adversaire réduit à 10 à la 35' puis à 9 à la 70'. Dominés en début de rencontre, les Brabançons wallons ont ensuite appuyé sur le champignon pour planter cinq buts dont un triplé pour Gengoux. Ils terminent la première tranche à une très belle troisième place. "Les gars ont fait preuve de maturité pour gérer les faits de match et la victoire est totalement méritée. Je suis content de la prestation et sans ces trois points bêtement perdus sur tapis vert contre Stéphanois B, on remportait cette première tranche", analysait le T1 Arnaud Lambert.

Rixensart B – Bierges 5-1

Buts: Mutombo (1-0 et 2-0, 2' et 25'), Van Der Haegen (2-1, 38'), Brookes (3-1, 60'), Siebern (4-1, 63'), Mutombo (5-1, 78')

Le coach de Rixensart B Lorenzo Richiusa se méfait tout particulièrement de cette rencontre et malgré les trois points, il n’était clairement pas satisfait à l’issue de ce duel sur le papier plutôt déséquilibré. "On va se contenter du succès mais pour le reste ce n’était pas bon. Il a manqué de l’intensité et de la folie et j’avais clairement raison de me méfier", analysait-il.

Bierges a réalisé une bonne première mi-temps mais a craqué après la pause. "Si les rencontres duraient 45 minutes on serait beaucoup plus haut dans le classement", rigolait Sébastien Goossens (T1). "On prend un penalty après deux minutes puis un deuxième but mais la réaction fut bonne car ce n’était que 2-1 à la pause. Malheureusement, ça allait trop vite en seconde mi-temps et nous avons baissé pavillon."

Saint-Josse B – Huppaye B 5-2

Buts: (1-0 et 2-0, 21' et 43'), Renson (2-1, 47'), (3-1, 4-1 et 5-1, 48', 51' et 86'), Monnet (5-2, 88')

Pas de miracle pour Huppaye B qui doit s’avouer vaincu chez un Saint-Josse B plus réaliste. Malgré le 2-1 signé Renson, les Brabançons wallons ont ensuite concédé trois nouveaux buts avant de réduire l’écart à 5-2 via Monnet en fin de rencontre.

Incourt B – Walhain B Reporté

La rencontre a été reportée à une date ultérieure suite à des problèmes d’éclairage.