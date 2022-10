Sur courant alternatif depuis le début de championnat, Chastre et l’ES Braine espéraient profiter de cet affrontement pour enclencher une série et surtout effectuer une remontée vers le Top 5 du classement.

Ce sont les locaux qui rentrent le mieux dans cette rencontre et qui trouvent rapidement la faille dès la cinquième minute sur un corner bien donné par Vrins qui isole un Kano esseulé au second poteau (1-0).

Gonflés à bloc, les Rouge et Blanc prennent les échanges à leur compte et se montrent entreprenants, notamment via le remuant flanc droit Ayrton Simon. Les visiteurs ont du mal à trouver les espaces en début de partie et loupent une égalisation qui tendait les bras à un Baeyens pourtant en bonne position. À la 35e, sur un de leur temps fort, le jeune Langendries déborde sur son flanc droit et adresse un centre pour Deodato Teixeira qui s’élève dans les airs et claque un retourné acrobatique hors de portée de Faidherbe (1-1).

Cinq minutes plus tard, Vrins lance Niangbo en profondeur mais Biason détourne l’envoi qui partait pourtant dans la lucarne.

La seconde période est aussi intense et plaisante que la première et c’est Baeyens qui allume la première mèche sur un joli service de Langendries. À l’heure du jeu, une nouvelle phase collective rondement menée voit de nouveau Langendries se faufiler sur son flanc et servir Lombardo sur un plateau pour le 1-2.

Les deux ailiers castellobrainois auront fait des misères aux défenseurs chastrois durant toute la rencontre mais c’est finalement les locaux qui auront le dernier mot pour une égalisation signée Simon (2-2).

Pour les spectateurs, c’était une belle rencontre de football

De (très) jolis buts, de l’engagement et du spectacle mais pas de vainqueur pour un partage qui ne contentera finalement aucune équipe. "C’était un match plutôt ouvert où chaque équipe a eu quelques possibilités donc je pense que le partage est logique. Pour les spectateurs, c’était une belle rencontre de football mais on aurait voulu prendre les trois points. Il nous a manqué de la justesse dans la dernière passe ou à la conclusion mais la réaction fut bonne et le jeu produit était à la hauteur", racontait le keeper local et capitaine Adrien Faidherbe.

Pour le T1 visiteur Michaël Ghion, c’est un point au goût de frustration. "Le partage reflète bien le match, mais c’est râlant de ne pas avoir su conserver notre avantage. Certains changements forcés ont crée un déséquilibre, mais je retiens néanmoins le caractère affiché."