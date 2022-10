Les Aclots se méfiaient de ce déplacement. Les visités ont récupéré quatre jeunes retenus en équipe nationale U19 en début de saison. « J’ai visionné les premières rencontres de cette équipe. L’équipe que nous avons rencontrée dimanche n’a plus rien à voir avec l’équipe du début de saison. C’est nettement plus solide », signale Francis Offermans, président et coach-adjoint de Nivelles.