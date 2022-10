Arbitre: M. Godalier

Cartes jaunes: Dubois, Klein, Noël, Reda

Carte rouge: 66' Dethinne

Buts: Verniest (0-1, 0-2 et 0-3, 17', 19' et 74'), Pierard sur pen. (1-3, 76').

HUPPAYE: Mouteau, Goossens (70' Meurant), Vosté, Reda, Roland, Dethinne, Glineur (60' B. Pierard), Somme, Dubois (78' Lebon), Heye, Noël (60' Flahaut).

M-S-G: Piras, Ribant (5' Baitar), Deboeck (60' Barragan), Torrekens (27' De Lange), Klein, Still, Génicot, Cuypers, Verniest, Quintin, Spreutels.

Un magnifique but de Verniest, d’une demi-volée dans la lucarne opposée qui loba Mouteau, a lancé les Guibertins dans cette partie. Le même Verniest doublait rapidement la mise et après l’exclusion de Dethinne (rouge directe pour une faute par-derrière en tant que dernier homme à la 66e), c’est encore Verniest qui plantait le numéro trois. "Sur un terrain a priori bon mais dur à gérer en raison des faux rebonds, je pense que notre victoire est méritée car on n’a pas livré notre meilleur match mais on a su mettre nos occasions quand il le fallait et on a géré le match sans vraiment être mis en difficulté, indique le T1, Gaël Vanderbrugge. Ce 10/12 est intéressant d’autant que Limal a perdu des points."

Huppaye en panne offensive

Les visiteurs ont réduit l’écart sur penalty mais n’ont marqué que quatre fois sur leurs quatre derniers matches. "On marquait assez facilement en début de saison mais ce n’est plus le cas depuis Incourt et, de plus, ce ne sont pas nos attaquants qui marquent, constate le coach, Marc Warnant. On espère le retour des blessés et notamment de Ruth qui pourrait rentrer la semaine prochaine."

Le but était de garder le zéro derrière contre Mont-Saint-Guibert "mais on prend deux buts en deux minutes, ce qui constitue le tournant car le match était déjà presque plié puisqu’on n’arrive pas à marquer. Il n’y avait pourtant pas une grosse différence dans le jeu et on a peut-être même un peu plus dominé en seconde période, mais notre adversaire s’est montré plus puncheur."