Certaines défaites sont difficiles à digérer. Ce n’était pas le cas de la défaite enregistrée samedi par Chaumont à Alken. Le sentiment à l’issue de la rencontre était positif: "On a senti lors de ce match que l’équipe était en progrès", estime Hanna Henn, la capitaine des Chaumontoises.

En l’absence de Niels Kingma, l’équipe était coachée par Charlotte Van Nuffel.

Les visiteuses ont très mal débuté la rencontre. Elles ont été menées 9-2. "Et encore 17-7. Nous sommes revenues mais nos adversaires avaient trop d’avance. L’équipe s’est montrée résiliente", soulignait encore la capitaine.

Les Chaumontoises ont encore eu de bons moments dans le deuxième set qu’elles menaient 3-5 avant de subir le retour des adversaires. "Nous manquons de stabilité et parfois de réalisme. Alken est une excellente équipe. Elle a terminé troisième de l’autre série la saison dernière. On sent que nous ne sommes pas loin."

Les visiteuses ont pris l’avance dans la troisième manche. "Nous avons cette fois pu maintenir cette avance. Nous avons développé un très bon volley-ball."

Comme au premier set, les visiteuses ont mal entamé la quatrième manche. "Nous avons coincé sur une rotation, cela nous a rendu la vie difficile dans ce quatrième set."