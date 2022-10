Foot – Braine gagne malgré un penalty loupé… trois fois

En difficulté depuis le début de la saison, les Brainois se sont imposés (0-2) au Léo. Ils avaient pourtant entamé la partie en ratant trois fois un penalty dès la 2e minute.

Foot – Genappe s’offre la tranche

Même pris à froid et mené dès la première minute du match, Genappe a bien maîtrisé son sujet à Grez et profite de la défaite du Sporting BXL pour aussi prendre la tête du championnat (P1).

Volley – Guibertin vainqueur autoritaire du vice-champion de Belgique

Guibertin s’est imposé sans la moindre discussion, 0-3, chez le vice-champion de Belgique, Menin. Les Brabançons sont troisièmes au classement.

Basket – Nivelles seul en tête

Tongres battu à Falco Gand, cela fait les affaires de Nivelles qui a dominé les débats au RPC Anderlecht pour finalement signer un joli 5 sur 5 et prendre la tête du championnat TDM2.

Basket – Les Brainoises prêtes pour la coupe d’Europe

Les Brainoises montent dans les tours avant l’EuroCup et la visite de Saragosse. Sérieux et appliqué, Braine n’a jamais été mis en difficulté par les Panthers Liège. De bon augure avant l’EuroCup.

Cyclo-cross – Grégory Carême champion FCWB à Orp

Une participation exceptionnelle de plus de 370 coureurs, un tracé qui a ravi les coureurs et le public, le cyclo-cross d’Orp a séduit. C’est d’autant plus vrai pour le Chaumontois Grégory Carême qui est devenu champion FCWB à Orp.

