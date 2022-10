En difficulté depuis le début de la saison, les hommes d’Olivier Suray se devaient de gagner en déplacement au Léopold. C’est désormais chose faite.

Les Brainois auraient pourtant pu vite déchanter au tout début du match. Après deux minutes de jeu, Coulibaly a offert un penalty à son équipe. Kimbaloula, derrière le ballon, a vu son tir se faire arrêter une première fois par Hatefi. Mais le portier n’était pas su sa ligne, le penalty a donc dû être rejoué. Deuxième échec pour l’attaquant brainois qui trouve encore les bras du portier, mais il fut une nouvelle fois rejoué. Manque de chance pour Kimbaloula qui le loupe une troisième fois. Pas de quoi décourager pour autant Braine qui a poussé et s’est créé plusieurs occasions.

Mais il faut attendre deux minutes après la pause pour voir l’histoire se répéter avec un nouveau penalty en faveur des Brainois. Hatefi l’a arrêté une nouvelle fois mais Coulibaly a repris le ballon une deuxième fois et a trouvé le chemin des filets.

L’attaquant brainois s’est illustré une nouvelle fois lors de la rencontre, en livrant une superbe passe croisée à Buscema qui s’est offert un but pour son retour sur les terrains, scellant ainsi la victoire brainoise qui soulage son entraîneur Olivier Suray.

"Elle fait du bien. Je pense qu’elle est entièrement méritée. J’avais demandé les bases du foot, c’est-à-dire de l’engagement, aller au duel, bien se positionner et c’est ce qu’ils ont fait. Ça et la mentalité, c’est ce qu’il faut retenir de cette rencontre."

Du côté du Léopold, c’est plutôt la soupe à la grimace. "Un manque flagrant de qualité technique et mental, lance d’abord le T1 Georges Salakis. C’est inadmissible parce qu’on a eu dur au début de championnat. On remettait la faute sur l’apprentissage mais en principe c’est terminé. Et là on fait les mêmes erreurs qu’en début de saison et ce n’est pas acceptable."