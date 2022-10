Carton plein pour nos trois représentants de P1

Buts: Gajanovic sur pen. (1-0, 62')

PERWEZ: Pletinckx, Benazzi (55' Siroux), Leblois, Larotonda, Salvi, Verdeyen, Sanwo, Gajanovic, Chalal (23' Brassart (46' Van Malderghem), Lambert, Fozin (65' Vanderhaegen).

Victoire par la petite porte pour des Perwéziens volontaires et dominateurs qui sont tombés sur une formation de Saint-Michel qui était venue pour prendre un point avec son 4-5-1 très compact. Brassart, Fozin et Benazzi se heurtent à un bon keeper visiteur en première période et la délivrance viendra finalement des pieds de Gajanovic suite à un penalty litigieux sifflé pour une faute de main. "C’était une rencontre assez spéciale car on perd Chalal et Brassart sur blessure et cela nous a obligés à nous réorganiser à deux reprises. Nous avons dominé la partie mais sans réellement être assez dangereux avec un Saint-Michel qui ne s’est pas créé la moindre occasion. On a fait ce qu’on devait faire, les trois points sont là et c’est ce qu’on va retenir", précisait le T2 Fabian Bamps.

Tubize-Braine B – Etterbeek 2-1

Buts: (0-1, 3'), Pierret (1-1 et 2-1, 13' et 43')

TUBIZE-BRAINE: Djeumen, Mabokoy, Moustatine, Velasco Plaza (75' Hanse), Pierret, Capon, Alaoui (77' Zegbe), Agostinacchio, Butera (46' Bationo), Guilleaume, Mukendi (67' Onanga).

Tout petit match et tout petit succès pour les fusionnés dans une rencontre marquée par trois erreurs défensives qui ont amené autant de buts. Rapidement menée au score, la RUTB réagit, égalise et prend les devants via Pierret juste avant la pause. La seconde mi-temps est mauvaise pour les locaux qui doivent courir après le ballon mais resteront bien en place malgré tout. "C’est une victoire au petit trot et on s’en sort vraiment bien, avouait le T2 Christophe Houssiau. On ne retient que les trois points et le fait que nous avons réussi à faire le gros dos en seconde période pour conserver cet avantage."

Stockel –Lasne-Ohain 3-4

Buts: Ceusters (0-1, 4'), Charpentier (0-2, 8'), (1-2 et 2-2, 35' et 40'), Charpentier sur pen. (2-3, 60'), Ceusters (2-4, 75'), (3-4, 93')

LASNE-OHAIN: Dumelie, Demeur R., Duhot, Goffette (78' De Coene), Laklia, Charpentier, Desnel, Dierinckx (65' Goffart), Ceusters 85' Lenoir), Theys, Demeur F.

Festival de buts et victoire méritée pour des Lasnois dans une rencontre très tendue marquée par une avalanche de duels, parfois à la limite. Les Brabançons wallons ouvrent le score rapidement via Ceusters avant que Charpentier ne fasse 0-2 sur une frappe du milieu de terrain. La fin de la première période est plus compliquée pour les hommes de Christophe Collaerts qui encaissent deux buts sur deux erreurs défensives.

La reprise est bien maitrisée par les Lasnois qui reprennent deux buts d’avance via Charpentier et Ceusters avant de concéder le 3-4 dans les arrêts de jeu. "Les débats partaient parfois dans tous les sens et l’arbitre a quelque peu perdu les pédales mais nous aurions dû tuer le match bien plus tôt. C’est une belle victoire dans une rencontre qui s’annonçait piégeuse et qui l’a été", lançait le T1.