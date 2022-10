Arbitre: Patris T.

Cartes jaunes: Boukteb, Stasse, Bouhmidi, Garlito, Bah, Nicolaÿ.

Buts: Leite (0-1, 74'), El Omari (0-2, 78')

SERAING: Desille, Serwy, Perrey, Boukteb (71' D’Asaro), Stasse (79' Bah), Silini (75' Nicolaÿ), Renzulli, Renier, Solheid, Tshibuabua, Miceli (79' Di Crescenzo).

TUBIZE: De Bie, Ouahouo, Delhaye, Garlito (67' Tepe), Lkoutbi, Leite (78' Van Onsem), Aarab, Denayer, Taroli (62' Patris), Giusto (82' Afallah), El Omari.

Après Waremme et Dison, c’est Seraing qui aura été la troisième victime de la RUTB, à qui les équipes liégeoises réussissent apparemment bien ces derniers temps.

Avec un bel état de forme et un secteur offensif en pleine confiance après la victoire 6-0 de la semaine dernière, ce sont à nouveau les deux artificiers en pleine bourre du moment côté tubizien qui se sont illustrés. Auteurs tous les deux d’un doublé il y a sept jours, Leite et El Omari auront ajouté une nouvelle rose à leurs compteurs buts, au plus grand bonheur de leur entraîneur Mohamed Bouhmidi, qui reconnaissait surtout la victoire de tout un groupe. "Il aura fallu pousser une petite gueulante à la mi-temps pour que le groupe se libère et en fasse plus. Ça manquait un peu d’envie à mon goût. Le message est très bien passé et dès le début de la seconde période les joueurs ont fait preuve de maturité. On marque sur deux actions bien construites où mes quatre joueurs offensifs sont impliqués. C’est une très bonne victoire !"

À noter que la RUTB défiera Stockay le week-end prochain, encore une équipe liégeoise, ce qui devrait très probablement inspirer les Blanc et Or. La rencontre initialement prévue le dimanche à 15 h, pourrait être avancée au samedi 20 h.